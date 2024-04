Fallout: Walton Goggins wusste nicht, wie ikonisch sein Zitat aus dem Spiel ist

In der "Fallout"-Serie darf auch der ikonische Satz "Krieg bleibt immer gleich" nicht fehlen. Der Schauspieler Walton Goggins hatte keine Ahnung, wie wichtig die Zeile ist und freut sich, dass er sie nicht vermasselt hat.

Die Serien-Adaption von „Fallout“ schlägt derzeit auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video ein. Der Erfolg der Show wirkt sich auch auf die Spiele aus, die derzeit einen enormen Zuwachs an Spielern verzeichnen können.

Vielleicht hätte der Schauspieler Walton Goggins auch einen Blick in die Spiele werfen sollen, bevor er seine Rolle als „Der Ghul“ in „Fallout“ antrat. Denn er hatte keine Ahnung, wie wichtig eine seiner Zeilen in der Serie eigentlich ist.

Hätte er die Bedeutung der Worte gewusst, hätte er sie vielleicht falsch gesagt, so Goggins

„Krieg. Krieg bleibt immer gleich“, sind die Worte, die die Fans der „Fallout“-Reihe bereits seit dem ersten Teil begleiten. In jedem Teil der Rollenspiel-Serie ertönen diese Worte, die im englischen Original von dem Schauspieler Ron Perlman („Hellboy“, „Sons of Anarchy“) gesprochen werden.

Perlman erklärt in seinen Monologen, dass das Führen von Kriegen in der Natur des Menschen läge und wie sich der Krieg in dem „Fallout“-Universum entwickelte – zu Atomwaffen, die einen Großteil der Menschheit auslöschten.

Auch in der Amazon-Serie wird der wichtige Satz geäußert, von dem Ghul, der von Walton Goggins gespielt wird. „Ich hatte keine Ahnung, wie ikonisch diese Worte für die Spieler dieses Spiels waren“, erklärte Goggins unlängst in einem Beitrag auf Instagram. „Ich dachte, Graham und Geneva [die Schöpfer Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet] hätten eine der besten Dialogzeilen geschrieben, die ich im Laufe meiner Karriere sagen durfte. Aber leider habe ich mich geirrt. Ich habe nicht gefragt, und sie haben es mir nicht gesagt. Und ich bin froh, dass ich es nicht getan habe.“

Wenn er von der Bedeutung gewusst hätte, hätte er sie vielleicht falsch gesagt. Oder er hätte sich sogar dafür entschieden, sie gar nicht zu sagen, aus Angst, Perlmans ikonischen Satz zu versauen, erklärte der Schauspieler weiter. „Ich habe sie nicht so gut gesagt wie er… aber ich habe sie trotzdem gesagt“, so Goggins abschließend.

