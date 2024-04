Final Fantasy 16: Patch 1.31 mit neuen Features und Verbesserungen steht zum Download bereit

Passend zum heutigen Release des "The Rising Tide" genannten DLCs stellte Square Enix das Update 1.31 zu "Final Fantasy 16" bereit. Dieses bereichert das Rollenspiel durch diverse Neuerungen und Verbesserungen.

Mit „The Rising Tide“ erschien heute der zweite DLC zum Rollenspiel „Final Fantasy 16“. Hier stellen wir uns unter anderem einem Duell mit der mächtigen Eikon Leviathan.

Ergänzend zum besagten DLC veröffentlichte Square Enix ein weiteres Update zu „Final Fantasy 16“. Dieses hebt das Rollenspiel auf die Version 1.31 und bringt diverse Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Zum einen warten kleinere Quality-of-Life-Optimierungen auf euch, die euren Abenteueralltag ein wenig erleichtern.

Beispielsweise ist es durch die „Quick Complete“-Funktion möglich, euch auf Knopfdruck zum Questgeber zu teleportieren, nachdem ihr die Vorgaben einer Quest erfolgreich abgeschlossen habt.

Skill-Sets, Optionen für den Foto-Modus und mehr

Eine weitere interessante Neuerung versteckt sich hinter den Skill-Sets. Mit den Skill-Sets wird es euch ermöglicht, Sets mit von euch ausgewählten Fähigkeiten zu speichern und bei Bedarf auszuwählen. Zudem nahmen sich die Entwickler des Foto-Modus von „Final Fantasy 16“ an und versahen diesen mit weiteren Funktionen.

Darunter die Möglichkeit, die Brennweite in der Tiefenschärfeeinstellung einzustellen, zusätzliche Bildschirmeffekte und eine Portrait-Funktion. Auch das Feedback der Community bezüglich einer freien Belegung des Tasten-Layouts berücksichtigten die Entwickler bei den Arbeiten am Patch 1.31. Mittels des „Custom“-Layouts könnt ihr eure Tastenbelegung ab sofort selbst wählen beziehungsweise anpassen.

Abgerundet wird der Patch 1.31 von diversen Bugfixes und Balancing-Optimierungen. Alle weiteren Details zu den gebotenen Verbesserungen liefert euch der offizielle Changelog.

Das bietet euch The Rising Tide

Den heute ebenfalls veröffentlichten „The Rising Tide“-DLC könnt ihr ab sofort zum Preis von 19,99 Euro aus dem PlayStation Store herunterladen. Laut offiziellen Angaben bringt es das Mini-Add-on auf eine Spielzeit von rund zehn Stunden.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler, dass sich der Kampf gegen Leviathan spürbar von den Eikon-Kämpfen, die ihr im Hauptspiel bestritten habt, abhebt. Wenig überraschend spielt das Element Wasser hier eine entscheidende Rolle.

„Ein Brief ohne Absender und mit einer äußerst eigenartigen Bitte erreicht das Versteck: Der Dominus von Leviathan, dem lange verschollenen Esper des Wassers, ist in Not“, so die offizielle Beschreibung des DLCs weiter.

„Um dieser Bitte Folge zu leisten, müssen Clive und seine Gefährten nach Mysidia reisen – einem versteckten Land unter blauem Himmel – wo sie die tragische Geschichte eines vergessenen Volkes aufdecken werden.“

