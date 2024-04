Dragon’s Dogma 2: Update bringt mehr Immunität gegen Drachenpest

“Dragon’s Dogma 2” sorgte zum Launch nicht nur mit Mikrotransaktionen für erhitzte Gemüter. Auch der allgemeine Zustand des Rollenspiels bietet Raum für Verbesserungen. Nachdem erste Optimierungen mit vorangegangenen Patches vorgenommen wurden, steht das nächste Update in den Startlöchern.

Schon vor der Bereitstellung des neuen Updates für “Dragon’s Dogma 2” gewährt Capcom einen Blick auf die geplanten Verbesserungen und Bugfixes. Zum Download bereitgestellt werden soll die Aktualisierung im Laufe des Monats für alle Plattformen.

Drachenpest erhält Reduzierung der Infektionshäufigkeit

Ein Teil des neuen Updates für “Dragon’s Dogma 2” widmet sich der Infektionshäufigkeit der Drachenpest, bei der es zu einer Reduzierung kommt. Gleichzeitig soll deutlicher vermittelt werden, wenn sich Vasallen mit der Krankheit angesteckt haben.

Die Drachenpest infiziert Vasallen zum Beispiel, wenn sie sich mit Drachen anlegen. Zu erkennen ist die Infektion an den leuchtenden Augen und der zunehmenden Unfähigkeit, euren Befehlen zu folgen. Wenn Spieler die Ausbreitung der Infektion zulassen, verwandelt sich der Vasall in eine Gestalt, die wichtige NPCs wie Händler und Questgeber töten kann, während der Hauptcharakter schläft.

Außerdem werden Schatztruhen, die bereits in Anspruch genommen wurden, nach der Aktualisierung nicht mehr auf der Minikarte von “Dragon’s Dogma 2” angezeigt. Und es gibt verschiedene Änderungen am Verhalten der Vasallen und am Dialog.

Geplante Änderungen an Dragon’s Dogma 2:

Verringerung der Infektionshäufigkeit der Drachenpest und Anpassung der Anzeichen von Vasallen, die mit der Drachenpest infiziert sind, damit sie besser erkennbar sind. Wenn sie infiziert sind, fallen zum Beispiel leuchtende Augen stärker auf.

Hinzufügen der Option, in die Gesichter der Erweckten und Vasallen auf dem Statusbildschirm, in den Läden usw. zoomen zu können.

Behebung einiger Probleme und Implementierung von Anpassungen im Zusammenhang mit der Minikarte. Schatztruhen, die bereits in Anspruch genommen wurden, werden nicht mehr auf der Minikarte angezeigt.

Anpassungen am Verhalten und Dialog der Vasallen. Es wurden Probleme behoben, bei denen Spieler gelegentlich keine High-Fives geben konnten. Behebung von Problemen mit Vasallen und Führungsfunktionen. Verringerung der Häufigkeit einiger Vasallen-Dialogzeilen. Verbesserung der Vasallen-Dialogzeilen, damit sie besser zu den Umständen passen. Behebung einiger Probleme, bei denen die Vasallen außerhalb des Kampfes aufhörten zu sprechen. Behebung einiger Probleme, bei denen der Haupt-Vasall den Dialog des Support-Vasallen spricht. Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass Vasallen dem Erweckten helfen, wenn er ihnen befiehlt zu helfen, während sie von Feinden festgehalten werden. Verringerung der Häufigkeit, mit der Vasallen dem Spieler anbieten, von ihm angeheuert zu werden, während sie sich auf dem Feld befinden.

Behebung von Problemen, bei denen manchmal Begleitquests als gescheitert angesehen wurden, wenn man die Charakterbearbeitung oder andere spezifische Situationen aufruft.

Behebung von Problemen, bei denen der Spieler beim Kampf gegen Monster in der Stadt eingesperrt werden konnte.

Behebung einiger Abstürze und Freezes unter bestimmten Umständen.

Diverse Fehlerkorrekturen.

Capcom betont, dass die aufgelisteten Anpassungen und Korrekturen „auf jeder Plattform veröffentlicht werden, sobald sie fertig sind“. Das heißt, ein genauer Termin steht nicht fest. Sobald die näheren Einzelheiten folgen und der finale Changelog zur Verfügung steht, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Dragon’s Dogma 2:

“Dragon’s Dogma 2” kam am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Eine Performance-Analyse ist Thema dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren