Uncharted: PS5-Doppelpack mit 70 Prozent Rabatt

Während viele Spieler auf die Ankündigung von “Uncharted 5” warten, verweilt der bisher letzte Auftritt von Nathan Drake in einem Doppelpack, das ebenso ein Spin-off umfasst. Allzu tief in die Tasche greifen müssen Spieler beim Kauf derzeit nicht. Denn eine aktuelle Preisaktion ließ den zu zahlenden Betrag um satte 70 Prozent schrumpfen.

Die “Uncharted Legacy of Thieves Collection” ist momentan im Sale und kann als Disk-Version für 14,99 statt 49,99 Euro mitgenommen werden. Da es sich um eine zeitlich begrenzte Preisaktion handelt, ist jedoch Beeilung angesagt.

Angebot bei Amazon: PS5-Disk-Version für 14,99 Euro

Der genannte Rabattpreis ist bei Amazon gültig, wo Spieler das Doppelpack als PS5-Disk-Version erhalten. Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Angebot:

Enthalten sind in der “Uncharted Legacy of Thieves Collection” die beiden Spiele “Uncharted 4: A Thiefs End” und “Uncharted: The Lost Legacy”.

Während der zuerst genannte Titel das vermeintlich finale Abenteuer des Serienprotagonisten Nathan Drake darstellt, ist “The Lost Legacy” eine Auskopplung, in der Chloe die Hilfe der Söldnerin Nadine Ross in Anspruch nehmen muss. Sie begeben sich auf die Suche nach dem goldenen Stoßzahn Ganeshas.

Uncharted 1-3 ebenfalls im Angebot

Falls euch die ersten drei “Uncharted”-Spiele fehlen und ihr sie vor dem finalen Auftritt in Angriff nehmen möchtet: Media Markt bietet “Uncharted: The Nathan Drake Collection” momentan für 9,99 Euro an. Enthalten sind die ersten drei Spiele der Reihe. Der Produkteintrag ist nachfolgend verlinkt:

Bei der Collection handelt es sich um eine PS4-Sammlung, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden kann.

Wie geht es mit Uncharted weiter?

Ein neues Spiel der “Uncharted”-Reihe wurde bislang nicht angekündigt. Ohnehin würde es zu Änderungen kommen, da Naughty Dog, der bisherige Entwickler der Erfolgsreihe, unlängst bekannt gab, dass man mit der Serie abgeschlossen habe.

Das heißt, ein anderes Studio müsste die Produktion übernehmen. Zunächst könnten Remakes das Interesse der Spieler sichtbar machen:

Welche Richtung eine Fortsetzung der “Uncharted”-Reihe einnehmen würde, ist ungewiss. Allerdings deutet das Ende von “Uncharted 4″ eine optionale Möglichkeit an, die eine neue Hauptfigur in den Mittelpunkt rücken könnte.

Weitere Meldungen zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren