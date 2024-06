PSN-Charts: Silent Hill 2 Remake und Test Drive mobilisieren Vorbesteller

Die im Juni 2024 erscheinenden Spiele sind zwar recht überschaubar. Allerdings stehen zwei Addons kurz vor dem Launch. In dieser Woche erscheint “Destiny 2: Die finale Form”. Und im weiteren Verlauf des Monats ist “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” an der Reihe. Das hat offensichtlich einen Einfluss auf die Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store.

Die beiden Erweiterungen sind auf den ersten vier Plätzen positioniert, wobei das Kombipaket “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass” den Anfang macht. Knapp 100 Euro zahlen Käufer dafür. Ohne Jahrespass kostet der DLC rund 50 Euro. Es reichte für Platz 3.

Auf “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” müssen Spieler bis zum 24. Juni 2024 warten. Während sich die nackte Erweiterung mit einem Preis von rund 40 Euro Platz 2 schnappen konnte, verweilt die “Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition” auf Platz 4. Hier ist das Hauptspiel inbegriffen. Kunden zahlen für das Bundle rund 80 Euro.

Silent Hill 2 Remake und Test Drive Unlimited Solar Crown stürmen in die Charts

Es folgen zwei Spiele, zu denen es in der vergangenen Woche Neuigkeiten gab. Der hoffentlich finale Termin von “Test Drive Unlimited Solar Crown” steht fest und die Vorbestellungen wurden gestartet. PSN-User greifen seitdem beherzt zur Gold-Edition, die mit rund 90 Euro zu Buche schlägt. Zu den Boni gehören ein Zugang zur VIP-Beta (13. bis 18. August) und ein früherer Zugang zur offenen Beta (27. bis 30. August).

Beim zweiten Spiel handelt es sich um “Silent Hill 2”. Die Deluxe Edition ist in den Vorbestell-Charts auf Platz 6 vertreten. Hier lockt ein Early Access von 48 Stunden. Obendrauf gibt es ein digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und Pyramid-Head als Maske. Die Standardversion des Konami-Horrors ist ebenfalls gelistet.

Nachfolgend die 20 momentan meistvorverkauften Spiele im PlayStation-Store:

Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Destiny 2: Die finale Form €49,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Silent Hill 2 Deluxe Edition €79,99 V Rising Complete Edition €99,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Silent Hill 2 €69,99 V Rising Legacy of Castlevania Edition €59,99 V Rising €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 Zenless Zone Zero €11,99 Assassin’s Creed Shadows Gold Edition €109,99 The Elder Scrolls Online Deluxe Upgrade: Gold Road €54,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition €109,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 Final Fantasy 14: Dawntrail €44,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99

Wie so häufig sind vor allem kostspielige Editionen in der Rangliste enthalten. Hier scheint es, dass einerseits die Boni und Frühzugänge locken. Andererseits könnten Käufer von Standardversionen, die nicht von diesen Frühzugängen profitieren, eher zur Disk greifen oder Tests abwarten.

