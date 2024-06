PS5 Pro & PS6: Konstruktion einer Konsole schneller als die Entwicklung vieler AAA-Spiele

Spieler warten oft jahrelang auf die Veröffentlichung eines AAA-Spiels. Der Hardware-Architekt Mark Cerny widmete sich in diesem Zusammenhang der "Time-to-Triangle" und verglich die Zeiten, die für die Erschaffung eines großen Spiels und einer Konsole üblich sind.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, erscheint Ende des Jahres eine neue PlayStation-Konsole. Die PS5 Pro würde damit nur vier Jahre nach dem Launch des Basis-Modells auf den Markt kommen.

Was nach einer kurzen Zeitspanne klingt, ist aus der Perspektive der Hardware-Entwicklung die kleinere Herausforderung. Die Erschaffung eines AAA-Spiels benötigt mittlerweile oft mehr Zeit als die Entwicklung einer Konsole. Darauf verwies ein Hardware-Architekt, der jahrelange Erfahrungen mit dem Konsolenbau hat.

Time-to-Triangle wurde verkürzt

In einem Gespräch mit Gamesindustry verriet Mark Cerny, der Hardware-Architekt hinter der PS4 und PS5, dass eines der Ziele hinter den Konsolen darin lag, die „Time-to-Triangle“ zu verkürzen.

Diese Bezeichnung, die Cerny schon vor mehr als zehn Jahren in Interviews nutzte, bezieht sich auf die benötigte Zeit, um grafische Systeme auf einem Niveau zu programmieren, zu dem die Hardware in der Lage ist. Oder anders formuliert: Wie lange dauert es, die Grundlage für Spiele zu schaffen, die der grafischen Leistung der Hardware entsprechen.

Laut Cerny betrug die Time-to-Triangle bei der PS1 ein bis zwei Monate, während die leistungsstarke, aber kompliziertere PS2 eine Time-to-Triangle von drei bis sechs Monaten aufwies. Bei der PS3 stieg diese Zeit auf sechs Monate bis ein Jahr, was auf den schwer zu nutzenden Cell-Prozessor zurückzuführen war.

Mit den nachfolgenden Konsolen verbesserte sich diese Situation wieder. “Die PlayStation 4 und 5 sind viel schneller. Es dauert ein oder zwei Monate, bis diese grundlegenden Grafiktechnologien auf [diesen Systemen] laufen“, erklärte der Hardware-Architekt.

Warum brauchen viele AAA-Spiele dennoch so lange?

Im Gespräch mit Gamesindustry räumte Cerny ein, dass er in Spieleforen viel Kritik zu diesem Thema gehört habe. Denn die Entwicklungszyklen von Videospielen werden immer länger.

„Ich sollte das wahrscheinlich nicht, aber ich verbringe viel Zeit in den Foren“, so Cerny. “Und ich sehe, wie die Leute fragen: Wenn sich die Time-to-Triangle stark verkürzt hat, warum dauert es dann so viele Jahre, ein Spiel zu entwickeln? Und die Antwort ist, dass die Teams genau das tun wollen.”

Sie hätten es “auf diese gewaltigen Werke abgesehen, deren Entwicklung wirklich vier oder sechs Jahre in Anspruch” nehme.

Laut Cerny dauert die Entwicklung einer Konsole etwa vier Jahre. Und das sei heutzutage eben weniger, als für die Entwicklung einiger großer AAA-Titel benötigt wird. Letztendlich seien es die Entwickler von Videospielen selbst, die diesen Weg gewählt haben.

Doch auch das System der großen AAA-Blockbuster steht auf der Kippe. In den vergangenen Jahren war mehrfach zu hören, dass die explodierenden Entwicklungskosten zunehmend Probleme bereiten. Zugleich fehlt ein kontinuierlicher Fluss an AAA-Neuveröffentlichungen.

Im laufenden Geschäftsjahr etwa möchte Sony keinen neuen Teil der größten AAA-Franchises auf den Markt bringen. Allerdings bedeutet es nicht, dass es allgemein an neuen Spielen mangelt. Das neue “Astro Bot” zum Beispiel konnte im Zuge der jüngsten State of Play viele Fans begeistern.

Erste PS6-Spiele bereits in Arbeit?

Cernys Aussagen zur Entwicklungszeit von Konsolen und Spielen sind in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits legen sie nahe, dass erste Entwickler mit Spielen für die PS6 beschäftigt sind. Denn die neue Konsole könnte in vier Jahren folgen.

Doch auch die Veröffentlichung der PS5 Pro könnte in Turbulenzen geraten, wenn die Software-Entwicklung mit der Hardware-Verfügbarkeit nicht schritthält.

Eine weitere Entwicklung in der Gaming-Branche betrifft Multiplattform-Spiele. Immer mehr Entwickler arbeiten daran, ihre Projekte für eine Vielzahl von Plattformen zugänglich zu machen. Auch PlayStation widmet sich stärker dem PC.

Das Problem sei hier, dass Konsolen häufig über maßgeschneiderte Technologien verfügen. Und setzen die Entwickler voll und ganz darauf, kann es schwierig werden, das Spiel auf andere Plattformen zu portieren.

Laut Cerny sind derartige Ports aber weniger herausfordernd als befürchtet: „Diese Konvertierung war einfacher als viele dachten. Die wichtigste Konsequenz ist, dass die Mindestanforderungen für die PC-Version des Spiels etwas höher werden, vielleicht mehr CPU oder mehr RAM, um die fehlenden Systeme zu ersetzen.“

Erst kürzlich wurde “God of War Ragnarök” für den PC bestätigt. Und ein Port von “The Last of Us Part 2 Remastered“ könnte folgen.

