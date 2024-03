PS6: Release, Hardware, Spiele – Gerüchte und Spekulationen

Eine PS6 wird es sehr wahrscheinlich geben. Schon mehrere Gerüchte zur Sony-Hardware erreichten uns in den vergangenen Monaten. Welche davon besonders interessant sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Schon im Jahr 2019 sorgte Sony vor, indem das Unternehmen auf einen Schlag den Markenschutz für die PS6 bis PS10 anmeldete. Dass es wirklich bis Konsole Nummer zehn weitergeht, scheint angesichts der Cloud-Zukunft unwahrscheinlich.

Auf eine PlayStation 6 müssen Spieler sehr wahrscheinlich nicht verzichten. Die bisherigen Gerüchte und Spekulationen zur Next-Gen-Konsole haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Es gibt „da noch etwas“

Der PlayStation-CEO Jim Ryan – der bald seinen Posten räumt – betrachtete die Zukunft der Konsolen zum Zeitpunkt der PS5-Markteinführung positiv. Gegenüber der WELT teilte er damals mit: „Ich habe das Gefühl, dass es da noch etwas geben wird.“

Einen Hinweis auf den Veröffentlichungszeitraum gab es Ende 2022. Zu diesem Zeitpunkt sendete Sony Interactive Entertainment ein Dokument an die britische Wettbewerbsbehörde CMA. Anlass war die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, weshalb Sony einen Wegfall der „Call of Duty“-Reihe nach 2027 befürchtete. Die Jahreszahl für die Markteinführung der Nachfolger-Konsole wurde wiederum geschwärzt.

Jedoch ließ sich aus den Angaben ein Release im Jahr 2028 ableiten. Unwahrscheinlich wäre dieser Zeitraum nicht, da bisher immer sechs bis sieben Jahre zwischen den einzelnen PlayStation-Konsolen vergangen sind. In diesem Fall wären es rund acht Jahre. Die PS5 kam nämlich im November 2020 auf den Markt.

Auch Dokumente von Microsoft deuteten später auf 2028 hin. Frühestens im genannten Jahr rechnen die Redmonder mit dem Start der nächsten Konsolengeneration.

Wann auch immer die Konsole kommt: Eine enge technische Zusammenarbeit mit Activision ist nach der Fusion mit Microsoft so gut wie ausgeschlossen. Das machte Jim Ryan schon im Juni 2023 klar. So soll der Publisher keine Details über die PS6 erfahren, denn sonst könnte auch Microsoft Einblicke in die neue Hardware bekommen. Dieses Risiko möchte Sony nicht eingehen.

Die stärkste Hardware auf dem Markt?

Ein schwammiges Gerücht stammt vom YouTuber RedGamingTech. Seinen Informationen zufolge plant Sony, in der nächsten Konsolengeneration die stärkste Hardware der Generation herauszubringen. Unterstützung erhält man angeblich von AMD.

Funktionen wie Raytracing und Pathtracing sollen weiterentwickelt werden. Allerdings stehen Spezifikationen wie der Prozessor (CPU) und der Arbeitsspeicher (RAM) noch nicht fest, meint RedGamingTech.

Höhere Preise sind zu erwarten

Auch zu den Preisen gibt es ein interessantes Gerücht: Geht es nach dem Industrie-Insider Kepler_L2, dann müsst ihr euch auf höhere Preise einstellen. Er erklärt, dass die Skalierung der Halbleiterindustrie allmählich an ihre Grenzen stößt. Daher werden Konsolen in Zukunft entweder einen nicht mehr so großen Leistungssprung vorweisen oder eben deutlich teurer sein.

Schon mit der PS5 stößt Sony auf eine Preishürde. So betonte der PlayStation-Chef Hiroki Totoki, dass es wenig Spielraum für Preissenkungen gebe, was er mit den teuren Bauteilen begründete. Spannend wird es in diesem Sinne, welcher Betrag für die PS5 Pro gezahlt werden muss.

Der erste PS6-Titel scheint festzustehen

Zwar ist der PS6-Release noch weit entfernt, aber das erste Spiel könnte trotzdem feststehen. Denn auf der letzten State of Play im Januar kündigte Hideo Kojima ein neues Projekt an: Physint, womit der prominente Entwickler zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Daran wird er mit seinem Team nach der Veröffentlichung von „Death Stranding 2: On the Beach“ arbeiten.

Weil die Fortsetzung zu „Death Stranding“ nächstes Jahr in den Handel kommt, kann die Produktion erst danach an Fahrt aufnehmen. Und bei den heutigen Entwicklungszeiten von AAA-Spielen ist ein Release für die PS5 recht unwahrscheinlich.

Kojima selbst sprach jedenfalls von einer „komplett neuen Action-Spionage für die nächste Generation“. Möglich wäre aber auch ein Cross-Gen-Release, wie es Sony bei Titeln wie „Horizon Forbidden West“ oder „God of War Ragnarök“ vorzog.

Kojima möchte mit „Physint“ erneut seine cinematische Leidenschaft ausleben und eine „Mischung aus Spiel und Film“ abliefern. Die Mütter der Gamer sollen denken, ihr Sohn schaue gerade einen Film, wenn sie ins Zimmer kommen.

Ebenfalls ein wahrscheinlicher PS6-Titel ist „Marvel’s Spider-Man 3„. Nach dem großartigen Erfolg des aktuellen Superhelden-Abenteuers dürfte Insomniac die beliebte Reihe erneut fortsetzen. Wer im nächsten Spiel die Hauptrolle einnehmen könnte, erklärten zwei Entwickler im vergangenen November. Aber erst einmal ist das Studio mit „Marvel’s Wolverine“ beschäftigt.

Ein weiterer Titel, der es auf die PS6 schaffen könnte, wäre das unangekündigte „The Last of Us Part 3“. Laut einem Bericht von „The Leak“ entwickelt Naughty Dog den dritten Hauptableger für die PS5, hat allerdings die nachfolgende Konsole im Hinterkopf. Ähnlich war es beim ersten Teil aus dem Jahr 2013, der ein Jahr später in überarbeiteter Form für die PS4 herauskam. Und auch Part 2 ist mittlerweile als Remaster erhältlich.

Offiziell ist nicht bekannt, ob sich dieses Projekt überhaupt in Entwicklung befindet. Vorerst liegt der Fokus auf einem anderen Spiel. Aber einer Aussage von Neil Druckmann zufolge ist Teil drei nicht unwahrscheinlich. Für ihn fühle es sich so an, „als würde es für diese Geschichte noch ein weiteres Kapitel geben.“

Das wissen wir über die Konkurrenz-Konsolen

Wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Auch das Cloud-orientierte Unternehmen Microsoft möchte nach der aktuellen Konsolengeneration eine neue Hardware veröffentlichen. Das bestätigte Sarah Bond neulich im heiß erwarteten Xbox-Podcast, als die Verantwortlichen über die zukünftige Unternehmensstrategie sprachen. Dabei versprach die Xbox-Präsidentin nicht weniger als den größten technischen Sprung, den die Fans jemals in einer Hardware-Generation erlebt haben.

Auch über Nintendos neue Konsole wird regelmäßig berichtet. Dazu gehören Gerüchte über einen späteren Launch, weshalb sogar der Aktienkurs von Nintendo einbrach. Bewahrheitet sich das Gerücht, dann erscheint der Switch-Nachfolger Anfang 2025. Zuvor hieß es unter anderem, die mutmaßliche Hybrid-Konsole soll ein 8-Zoll-Display erhalten.

Welche Gerüchte rund um Sony, Microsoft und Nintendo sich auch bewahrheiten: Es bleibt spannend auf dem Hardware-Markt! Nachdem die Konsolen etliche Male totgesagt wurden, gehen sie nach der laufenden Generation mit ziemlicher Sicherheit in die zehnte Runde.

