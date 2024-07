Dino Crisis: Capcom macht mit blutiger Kralle auf 25. Jubiläum aufmerksam

Die ikonische „Dino Crisis“-Reihe ist heute 25 Jahre alt geworden! Am 1. Juli 1999 ist Teil Eins in Japan für die erste PlayStation herausgekommen. Die Amerikaner waren im September dran, im Oktober wurden schließlich die Europäer versorgt. Ein Jahr später eroberte das Dino-Horrorspiel noch Segas Dreamcast und den PC.

Der erste Ableger war ein voller Erfolg: Ganze 2,4 Millionen Einheiten haben einen Abnehmer gefunden. Der Nachfolger verkaufte sich 1,2 Millionen Mal, also nur halb so oft.

Ein dritter Teil kam schließlich auch noch auf den Markt – im Jahr 2003 exklusiv für die Xbox. Eine Verkaufszahl hierzu liegt nicht vor. Seitdem liegt die Reihe auf Eis. Und bisher machte Capcom nicht den Anschein, die beliebte Dinosaurier-Reihe wiederbeleben zu wollen.

Capcom erinnert sich, doch ein Comeback ist nicht zu erwarten

Zumindest hat der japanische Publisher die Marke nicht vergessen. Mit diesem Bild machte Capcom heute auf das 25. Jubiläum von „Dino Crisis“ aufmerksam. Zu sehen ist nicht mehr als die blutige Dino-Kralle vom japanischen und europäischen PS1-Cover:

An Dino-Spielen generell hat Capcom weiterhin Interesse. So brachte das Unternehmen letztes Jahr den Live-Service-Shooter „Exoprimal“ auf den Markt. Jedoch zeichneten sowohl die Presse- als auch die User-Wertungen ein durchwachsenes Bild.

Mit einer Umfrage aus dem Februar informierten sich die Verantwortlichen außerdem, wie hoch das Interesse bezüglich Comebacks von alten Reihen ist. Unter anderem konnten die Teilnehmer für „Dino Crisis“ abstimmen.

Im Übrigen kündigte das Entwicklerstudio Hashbane Interactive ein ähnliches Spiel namens „Instinction“ an. Die Veröffentlichung soll allerdings erst Ende 2025 erfolgen.

Was Capcom momentan so in Petto hat, erfahrt ihr heute Nacht. Genau um 00:00 Uhr findet der neueste Showcase statt, in dem folgende drei Spiele präsentiert werden:

Resident Evil 7 (iOS-Version)

(iOS-Version) Dead Rising Deluxe (Kürzlich angekündigtes Remaster)

(Kürzlich angekündigtes Remaster) Kunitsu-Gami Path of the Goddess (Action-Strategiespiel,das am 19. Juli erscheint)

Überraschungen sind keine zu erwarten, machte Capcom klar. Ihr bekommt lediglich diese drei Spiele zu sehen.

