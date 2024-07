Elden Ring: Shadow of the Erdtree nach Review-Bombing – Spieler besinnen sich

Allem Anschein nach hat sich die große Aufregung, die kurz nach dem Release von "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" aufgekommen war, wieder gelegt. Die Fans sind deutlich milder gestimmt.

Als vor zirka zwei Wochen nach langer Wartezeit endlich der DLC „Shadow of the Erdtree“ für das extrem erfolgreiche Action-Rollenspiel „Elden Ring“ erschienen war, deutete zunächst alles auf eine große Welle der Euphorie hin. Immerhin konnte die Download-Erweiterung einen unglaublichen Rekord aufstellen. Doch bereits kurze Zeit später kippte die Stimmung plötzlich ins krasse Gegenteil: Es hagelte Kritik, außerdem entbrannte ein heftiges Review-Bombing. Nun haben sich die Gemüter glücklicherweise wieder beruhigt.

Review Bombing bei Elden Ring – was war passiert?

Kurz nach dem offiziellen Launch von „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ entluden sich enormer Ärger und Frust, was sich vor allem im Online-Shop von Steam bemerkbar machte. Dort gingen innerhalb kürzester Zeit unzählige negative Bewertungen für den DLC ein, zwischenzeitlich waren fast die Hälfte aller abgegebenen Rezensionen extrem negativer Natur.

Es gab gleich mehrere Gründe für dieses Review-Bombing wie zum Beispiel die Verärgerung über einige technische Probleme. Der mit Abstand größte Aufreger war jedoch der nach Ansicht der Fans viel zu hoch angesetzte Schwierigkeitsgrad von „Shadow of the Erdtree“. Bereits das Hauptspiel „Elden Ring“ gilt bis zum heutigen Tag als eine knackige Herausforderung, doch beim DLC scheinen die Entwickler von From Software den Bogen überspannt zu haben. Diesem Frust ließen die Spieler vor allem bei Steam freien Lauf, was letztendlich an der schlechten Gesamtwertung zu erkennen war. Doch wie hat sich die Lage seit dieser heiklen Anfangsphase entwickelt?

Gemüter sind beruhigt, die Stimmung steigt

In den vergangenen Tagen hat sich das Blatt sehr deutlich gewendet, es sind sehr viel mehr positive Bewertungen seitens der Fans bei Steam eingegangen. Mittlerweile steht „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ auf einem „größtenteils positiven“ Niveau, nur noch 29 Prozent der Rezensionen sind negativer Natur.

Noch mehr Meldungen rund um „Elden Ring“

Das könnte einerseits daran liegen, dass bei einigen Fans der erste Ärger mittlerweile verflogen ist und sie ihre Meinung zum DLC geändert haben. Hinzu kommt sicherlich ein nicht gerade kleiner Anteil an komplett neuen Spielern, die erst durch die Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ den Weg zum Action-RPG „Elden Ring“ gefunden haben und der Thematik somit etwas unvoreingenommener gegenüberstehen. Es deutet jedenfalls vieles darauf hin, dass die Durchschnittswertung im Verlauf der nächsten Tage weiterhin steigen wird.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren