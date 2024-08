PS5 & PS4: Star Wars Outlaws und Black Myth Wukong machen Plätze gut – Vorbestell-Charts im PSN

Auch in den neusten Vorbestell-Charts des PlayStation-Stores wird auf den vorderen Plätzen reichlich geschossen, wobei sich die Ziele deutlich unterscheiden. Während das eine Spiel den Torwart der gegnerischen Mannschaft ins Visier nehmen lässt, sind es beim anderen Titel Gegner, die mitunter zuerst das Feuer eröffnen.

“EA Sports FC 25” schnappte sich in dieser Woche – wie auch schon sieben Tage zuvor – den ersten Platz der Vorverkaufscharts des digitalen Shops von Sony Interactive Entertainment. Auf diesem Rang landete die rund 110 Euro teure Ultmate-Edition des EA-Kicks.

Die erweiterte Fassung von “EA Sports FC 25” umfasst einige Zusatzinhalte wie jeweils ein Hero-Item und ein FC-24-Profi-Item für Ultimate-Team, 4.600 FC Points, einen Profi-Evolution-Slot und Vorabzugriffs-Rush-Boni. Ebenso können Käufer der Ultimate-Edition bis zu sieben Tage früher in das Fußballspiel einsteigen. Los geht es in diesem Fall schon am 20. September 2024. Käufer der Standardversion, die auf dem vierten Platz verweilt, müssen bis zum 27. September 2024 warten.

Call of Duty Black Ops 6 weiterhin gefragt

Die Plätze 2 und 3 schnappte sich der Activision-Shooter “Call of Duty: Black Ops 6″, zu dem in der vergangenen Woche der Zombie-Modus umfangreich vorgestellt wurde. Hier gibt es ebenfalls einen Frühzugang, allerdings nur zur offenen Beta. Der Launch des Shooters erfolgt Ende Oktober. Käufer der Vault-Edition profitieren von einigen zusätzlichen Ingame-Paketen.

Während es bei den ersten vier Plätzen gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen gab, wird es auf den Folgeplätzen etwas spannender. Es folgen zwei Editionen von “Black Myth: Wukong”, wobei die Deluxe-Edition mit einem Aufpreis von zehn Euro das erfolgreichere Exemplar ist. Hier kam es in Bezug auf die Reviews zu einer Meldung, die weniger zuversichtlich stimmt und an “Cyberpunk 2077” erinnert.

Auch “Star Wars Outlaws” konnte sich weiter nach vorn kämpfen und landete mit den Gold- und Ultimate-Editionen auf den Plätzen 7 und 8. Die Standardversion ist auf Rang 14 vertreten. Für “Astro Bot”, dessen DualSense-Controller sogar PlayStation-Direct in die Knie zwang, blieben die Ränge 18 und 19.

Nachfolgend die Gesamtübersicht über die 20 “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store:

EA Sports FC 25 Ultimate-Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 EA Sports FC 25 €79,99 Black Myth: Wukong Digital-Deluxe-Edition €79,99 Black Myth: Wukong €69,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Star Wars Outlaws Ultimate-Edition €139,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate-Edition €119,99 NBA 2K25 Hall of Fame-Edition €149,99 NBA 2K25 All-Star-Edition €99,99 Madden NFL 25 Deluxe-Edition €109,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra-Edition €109,99 Star Wars Outlaws €79,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold-Edition € 89,99 EA Sports Madden NFL 25 Standard-Edition €79,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Astro Bot €69,99 Astro Bot Digital Deluxe-Edition €79,99 UFL (F2P) Starter-Pack €14,99

Wie sich die Spiele nach dem Launch schlagen werden, bleibt abzuwarten. Vor allem “Astro Bot” wäre zu wünschen, dass die Verkäufe nach der Veröffentlichung höhere Dimensionen erreichen. Auch bei Amazon kann der Titel von Team Asobi vorbestellt werden.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren