Ubisoft: Aktienkurs verschärft die Krise – Investor fordert Verkauf des Publishers

Nach der Verschiebung von "Assassin's Creed Shadows" fiel der Aktienkurs von Ubisoft in dieser Woche zwischenzeitlich auf den Wert von unter zehn Euro. Eine Entwicklung, die den Investor AJ Investments auf den Plan rief. Dieser setzt sich aktuell für einen Verkauf von Ubisoft ein.

Die vergangenen Wochen machten einmal mehr deutlich, dass sich der Publisher Ubisoft in einer Krise befindet. Nachdem sich die Spielerzahlen von „XDefiant“ nicht wie erwartet entwickelten, räumte Ubisoft kürzlich ein, dass „Star Wars Outlaws“ ebenfalls schwächer als intern prognostiziert startete.

Am schwersten dürfte jedoch die Verschiebung von „Assassin’s Creed Shadows“ auf den Februar 2025 wiegen. Schließlich war davon auszugehen, dass es sich beim Abenteuer von Yasuke und Naoe um einen der größten Titel des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts handelt. Die Entwicklung der letzten Tage führte dazu, dass Ubisofts Aktienkurs zwischenzeitlich auf einen Wert von unter zehn Euro fiel.

Während Ubisoft mit einer internen Untersuchung auf den einbrechenden Aktienkurs reagierte, ruft der Investor AJ Investments ein weiteres Mal zu drastischen Schritten auf.

Investoren rufen zum Verkauf von Ubisoft auf

Bei AJ Investments handelt es sich um eine Investfirma, die rund ein Prozent der Anteile an Ubisoft hält und laut eigenen Angaben zehn Prozent der Aktionäre hinter sich versammelte. Weiter führt AJ Investments aus, dass sich das slowakische Unternehmen im Gespräch mit diversen Private-Equity-Firmen befindet.

Das von den Aktionären forcierte Ziel: Den Verkauf von Ubisoft zu einem fairen Preis zu ermöglichen. „Wir fordern das Management von Ubisoft auf, den Verkauf des Unternehmens an Dritte oder Private-Equity-Firmen zu einem fairen Preis zu ermöglichen“, so AJ Investments.

Offen ließ AJ Investments, welche Aktionäre beziehungsweise Investoren hinter dem Unternehmen und seinem Plan stehen sollen. Eine Anfrage durch Reuters blieb unbeantwortet. Neu sind die Forderungen von AJ Investments übrigens nicht.

Erst kürzlich wandten sich die Investoren mit einem offenen Brief an Ubisoft. In diesem forderte AJ Investments den Publisher unter anderem dazu auf, die Führungsetage neu zu besetzen.

Kritik an der Unternehmensführung

Laut den Investoren habe die Familie Guillemot gezeigt, dass sie nicht in der Lage sei, die aktuelle Krise abzuwenden und den Publisher für die Zukunft auf ein tragfähiges Fundament zu stellen. Neben einer neuen Leitung wurde bereits im ersten Statement dieser Art dazu aufgefordert, einen Verkauf von Ubisoft in Betracht zu ziehen.

„Der Hauptgrund, warum die Bewertung im Vergleich zu den Wettbewerbern so niedrig ist, liegt darin, dass Ubisoft im aktuellen Zustand schlecht geführt wird und die Aktionäre Geiseln der Guillemot-Familie und Tencent sind, die sie ausnutzen“, so die Investoren.

„Das Management konzentriert sich darauf, die Investoren mit dem Übertreffen der Quartalsergebnisse zufriedenzustellen, anstatt sich auf eine langfristige Strategie zu fokussieren, um den Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten“, hieß es in dem offenen Brief weiter.

Ubisoft selbst äußerte sich zu den Forderungen von AJ Investments bislang nicht.

