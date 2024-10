Don’t Nod: Zahlreiche Entlassungen und mehr – Life is Strange-Macher setzen den Rotstift an

Im letzten Monat kündigte das französische Studio Don’t Nod nach den schwachen Verkaufszahlen von „Jusant“ und „Banishers: Ghosts of New Eden“ eine strategische Neuausrichtung an.

Unter anderem geht es den Machern des ersten „Life is Strange“ zukünftig darum, mit ihren Titeln eine breitere Masse an Spielern anzusprechen. Daher entschloss sich Don’t Nod dazu, zwei laufende Projekte kreativ neu auszurichten. Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird die nicht zufriedenstellende Performance im ersten Halbjahr 2024 zudem zu diversen Sparmaßnahmen führen.

Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum gingen die Einnahmen des Studios um elf Prozent zurück. Eine Entwicklung, auf die die Führungsetage des Studios mit Entlassungen und eingestellten Projekten reagierte.

CEO spricht über die wirtschaftliche Situation

Unter dem Strich könnten die Maßnahmen zur Entlassung von 69 der rund 320 Mitarbeiter führen. „Unsere Halbjahresergebnisse 2024 spiegeln die wirtschaftliche Unterperformance unserer neuesten Veröffentlichung wider […] sowie die buchhalterischen Auswirkungen der Entscheidungen, die wir treffen mussten“, sagte CEO Oskar Guilbert in einer Erklärung.

„Die im letzten Frühjahr angekündigten anfänglichen Unterstützungsmaßnahmen für die Leistung scheinen nicht mehr ausreichend zu sein, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Daher haben wir heute den Arbeitnehmervertretungen ein Umstrukturierungsprojekt vorgestellt, das Don’t Nod auf eine neue Entwicklungstrajektorie bringen könnte.“

„Ich bin mir der Auswirkungen dieses Projekts auf alle unsere Mitarbeiter voll bewusst. Die Sicherung der Ressourcen unseres Unternehmens und die Wiederherstellung seiner Leistungsfähigkeit in einer zunehmend wettbewerbsintensiven und selektiven Branche sind jedoch notwendig“, so der CEO von Don’t Nod weiter.

Zwei Projekte werden eingestellt

Bei den Entlassungen wird es Don’t Nod nicht belassen. Stattdessen kündigte das in Paris ansässige Unternehmen an, zwei Projekte einzustellen. Konkreter wurden die Verantwortlichen in diesem Zusammenhang nicht und sprachen lediglich vom endgültigen Aus zweier Titel, die sich in der Vergangenheit immer wieder verschoben.

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Don’t Nod auf den Release ihres neuen Adventures „Lost Records Bloom & Rage“ vor. Dieses erscheint in Form von zwei sogenannten Tapes beziehungsweise Kapiteln für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Los geht es mit dem ersten Teil am 18. Februar 2025.

Das zweite Tape folgt einen Monat später und somit am 18. März 2025.

