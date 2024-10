Nach Entlassungen: Bungie Creative Studios schließen sich PlayStation an

Die Zusammenarbeit zwischen PlayStation und Bungie gewinnt weiter an Struktur. Im Fokus steht die Unterstützung von Live-Service-Titeln durch ein spezialisiertes Kreativteam. Die Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung und den Betrieb von Service-Spielen zu optimieren.

Einen ungewohnten Einblick hinter die Struktur liefert eine Job-Ankündigung auf X – ehemals Twitter. Darin gibt Bridget O’Neil, eine bislang führende Persönlichkeit bei Bungie, ihre neue Tätigkeit bekannt.

Bungie Creative Studios fortan bei PlayStation

Bridget O’Neil kündigt im besagten Tweet ihre neue Position als Senior Director of Creative bei PlayStation Studios an. Damit wird sie Bungie verlassen, aber „Destiny 2“ und Co. gewissermaßen auch treu bleiben. Wie das zusammenpasst, erklärte Bridget O’Neil im weiteren Verlauf des Social-Media-Posts und in einer Botschaft auf Linkedin.

„Bungie Creative Studios schließt sich PlayStation an, um die Grundlage für ein Kreativteam zu schaffen, das alle PlayStation-Live-Service-Spiele unterstützen kann“, heißt es im Wortlaut.

Die Integration des Studios in das PlayStation-Ökosystem soll die Entwicklung neuer Live-Service-Titel fördern. O’Neil hob in diesem Sinne hervor: „Diese Gelegenheit, unsere Erfahrungen bei der Arbeit an Bungie-Titeln mit anderen Studios zu teilen, die Live-Service-Spiele entwickeln, ist so aufregend.“

Dass ein Teil des Bungie-Teams zu PlayStation übersiedelt und in einem neu etablierten Studio zusammenfindet, wissen wir seit der Bekanntgabe der jüngsten Entlassungen. Im Zuge der geplanten Maßnahmen schrumpft die Belegschaft von 1.300 auf 850 Bungie-Mitarbeiter.

Der letzte Tag bei Bungie, aber nicht der letzte Tag mit Destiny und Marathon

Auf Linkedin geht Bridget O’Neil mehr ins Detail: “Heute war der letzte Tag meines Teams bei Bungie, aber nicht der letzte Tag unserer Arbeit an Destiny (und Marathon)! Die Bungie Creative Studios schließen sich den PlayStation Studios an, um die Grundlage für ein Kreativteam zu schaffen, das alle PlayStation-Live-Service-Spiele unterstützen kann.”

Im Zuge dieses Schrittes werde sie eine neue Rolle als Senior Director of Creative bei PlayStation Studios übernehmen. “Bei PlayStation zu arbeiten, war nicht einmal ein Traum, weil ich es mir nie vorstellen konnte!“, kommentierte O’Neil weiter.

Zuletzt zeigten sich Sonys Live-Service-Bemühungen von einer durchwachsenen Seite. Während „Helldivers 2“ erfolgreich am Markt etabliert wurde, legte „Concord“ mit der Veröffentlichung eine Bruchlandung hin.

“Destiny 2”, mit der Übernahme von Bungie ebenfalls im Besitz von Sony, schwächelt. Und auch „Marathon“ soll schon vor der Veröffentlichung mit massiven Problemen zu kämpfen haben.

