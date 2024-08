Marathon: Produktionsprobleme beim Bungie-Spiel – Releaseziel 2025 in Gefahr?

Bei Bungie kam es kürzlich zu Entlassungen und einer Neuausrichtung der Entwicklung. Die weitere Produktion eines der unveröffentlichten Spiele der “Destiny”-Entwickler wird gar in ein neues Studio unter der Führung von PlayStation verlagert.

Bungie wiederum konzentriert sich voll und ganz auf die weitere Unterstützung von “Destiny 2” und die Entwicklung von “Marathon”. Das zuletzt genannte Spiel schreitet aber offenbar recht holprig voran.

Verzögerungen und interne Probleme

Während eines Auftritts im „Friends Per Second“-Podcast (ab Minute 31:28) wurde Bloomberg-Reporter Jason Schreier nach dem Stand der Entwicklung von „Marathon“ gefragt.

Er antwortete: „Nicht so gut, soweit ich gehört habe. Es gibt einen Grund, warum es für dieses Jahr geplant war und um ein ganzes Jahr verschoben wurde. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind etwas pessimistisch, ob es sogar den aktuell geplanten Termin einhalten kann, aber wir werden sehen.“

Er wisse nicht genau, auf welchen Zeitraum Bungie abzielt. “Irgendwas in 2025, nicht sicher”, so Schreier. Allerdings sei die Stimmung alles andere als großartig, zumindest noch vor ein paar Monaten.

„Marathon“ bekam bislang kein öffentlich angekündigtes Veröffentlichungsfenster, aber während der Berichterstattung über die letztjährigen Entlassungen berichtete Schreier, dass das interne Veröffentlichungsziel von „Marathon“ von 2024 auf 2025 verschoben wurde. Damals sprach er auch von einer Verschiebung des “Destiny 2”-Addons „The Final Shape“, die sich später bewahrheitet hatte.

Schreier betonte außerdem, dass zu Beginn des Jahres eine Neuausrichtung der Spielleitung stattfand, als der Game Director Christopher Barrett und die ausführende Produzentin Carrie Gouskos das Projekt verließen.

Schon jetzt zum Scheitern verurteilt?

„Marathon“ ist eine Wiederbelebung der jahrzehntealten Bungie-FPS-Serie, die den Weg für „Halo“ ebnete. In der neusten Version setzt der Entwickler allerdings auf eine PvP-Extraction-Ausrichtung.

Es gibt bisher zu wenig Informationen über das Spiel, sodass der spätere Erfolg nur schwer eingeschätzt werden kann. Die kollektive Ermüdung der Gaming-Community in Bezug auf Live-Service-Spiele deutet jedoch darauf hin, dass es schwer wird, eine große Community von “Marathon” zu überzeugen.

Auch Schreier äußerte die Befürchtung, dass die Bungie-Community vom PvP-Extraktions-Shooter nicht allzu begeistert sein wird. Er verglich die Situation mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“, dessen Entwicklung 2017 begann, während Live-Service-Dienste zu einem Trend wurden. Nachdem über die Jahre eine Menge Geld in die Entwicklung geflossen war, habe es keine Bereitschaft mehr gegen, das Spiel einzustellen. „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wurde letztlich zu einem riesigen finanziellen Flop.

„Ich mache mir Sorgen, dass Marathon in eine ähnliche Situation gerät, nachdem es schon eine Weile in der Entwicklung ist. Die Entwicklung begann, als Extraktions-Shooter super angesagt waren. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist“, so Schreier, der ebenfalls darauf verwies, dass Bungie wirklich viel in den Shooter investiert und alles darauf setzt.

Allerdings räumte Schreier ein: Hätte er im Januar den Erfolg von “Helldivers 2” einschätzen sollen, wäre er von einem Flop und einer gewaltigen Katastrophe ausgegangen. Wie wir inzwischen wissen, wurde “Helldivers 2” zu einem riesigen Erfolg.

