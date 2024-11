Microsoft: Legendäres Strategiespiel erobert die PS5 – Gerücht

“Age of Empires 2: Definitive Edition” steht möglicherweise vor einer Veröffentlichung auf der PS5, nachdem die Reihe zuletzt vor allem Xbox- und PC-Spielern vorbehalten war.

Neue Hinweise untermauern letztlich ein Gerücht zu Project Latitude, das schon vor Monaten in den Umlauf kam.

Project Latitude wird offenbar mit Age of Empires 2 fortgesetzt

Ein jüngst aufgetauchtes Bild, das PSN-Spieler in einer Multiplayer-Lobby der “Age of Empires 2: Definitive Edition” zeigt, hat die Spekulationen rund um einen PS5-Launch des Titels erneut befeuert.

Neu sind die Gerüchte tatsächlich nicht: Tom Warren von The Verge hatte bereits vor einigen Monaten berichtet, dass Microsoft im Rahmen von Project Latitude die Portierung der “Age of Empires 2: Definitive Edition” auf Konkurrenzplattformen, einschließlich der PlayStation, prüfe.

Sollte sich seine Angabe, die mit dem jüngst aufgetauchten Screenshot untermauert wird, am Ende bewahrheiten, könnte das Spiel bereits Anfang 2025 auf der PS5 verfügbar sein.

Mit Project Latitude verfolgt Microsoft offensichtlich das Ziel, einige der bisher exklusiven Xbox-Titel für weitere Konsolen zu öffnen. Die Erweiterung der “Age of Empires 2: Definitive Edition” auf PlayStation-Systeme wäre für Microsoft allerdings kein Novum, da “Age of Empires” zwar eine der ältesten und bekanntesten Franchises des Unternehmens ist, es aber schon in der Vergangenheit einen PlayStation-Auftritt gab. “Age of Empires 2: The Age of Kings” erschien über Konami für die PS2.

Die “Definitive Edition” von “Age of Empires 2” wurde ursprünglich vor fast fünf Jahren veröffentlicht und seitdem kontinuierlich erweitert. Mit derzeit sechs veröffentlichten Erweiterungspaketen – darunter “Lords of the West” und “Dynasties of India” – sowie der bevorstehenden Veröffentlichung des siebten Erweiterungspakets “Chronicles: Battle for Greece” am 14. November 2024 konnte das Spiel die Popularität beibehalten.

Microsofts jüngste Aussagen lassen ebenfalls darauf schließen, dass in Zukunft weitere Titel des Xbox-Backkatalogs auf anderen Plattformen erscheinen werden. Zunächst steht der PS5-Launch des neuen “Indiana Jones“ bevor.

