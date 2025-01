PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche hat uns wohl besonders die von den Insidern und Leakern prophezeite Ankündigung der Nintendo Switch 2 beschäftigt. Und sie sollten recht behalten: Am 16. Januar 2025 zeigte Nintendo die ersten offiziellen Bilder der kommenden Konsole.

Allerdings blieb uns das japanische Unternehmen genaue Details zu dem Nachfolger der erfolgreichen Nintendo Switch schuldig. Einen genauen Blick auf die Switch 2 will Nintendo jedoch schon bald gewähren. Am 2. April soll die Hybridkonsole im Rahmen eines Nintendo Direct genauer vorgestellt werden.

Das ist am Wochenende noch so los

Kommen wir nun zu den Tipps für die freien Tage. Nur noch bis zum 18. Januar läuft die zweite Welle des großen Januar-Sales im PlayStation Store. Über 3.000 Angebote warten noch bis morgen, um von euch entdeckt zu werden. Darunter fällt unter anderem die Deluxe-Edition des „Silent Hill 2“- Remakes, „Dragons Dogma 2“ oder auch „Sea of Thieves“.

Darüber hinaus ist kürzlich auch ein neuer Sale im PlayStation Store gestartet, durch den gut 2.000 Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Preis gesenkt wurden. Dabei können Spiele Titel wie die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition“, „The Witcher 3: Wild Hunt“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“ vergünstigt abgestaubt werden.

Wer den Early Access von „Path of the Exile 2“ spielt, kann sich über das erste große Update in 2025 freuen. Patch 0.1.1 bringt eine ganze Reihe an Neuerungen und Verbesserungen für das Action-Rollenspiel. So wurden unter anderem wichtige Änderungen am Endgame vorgenommen, wie Respawns bei Bosskämpfen, Checkpoints und Anpassungen an den Gegnern. Darüber hinaus gibt es auch neue Quality-of-Life-Verbesserungen.

Filmfreunde können sich sich die Zeit bis zum Kinostart von „Until Dawn“ nun mit dem ersten offiziellen Trailer vertreiben. Der Clip steht den Zuschauern im englischen Original oder aber in deutscher Sprache zur Verfügung. Der Film wird hierzulande bereits am 24. April 2025 anlaufen.

Welche Spiele laufen bei euch an diesem Wochenende auf euren Konsolen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren