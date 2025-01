Astro Bot: Nächster DLC-Charakter geleakt? Hinweis sorgt für Spekulationen

„Astro Bot“ zählte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichen PS5-Titeln. So konnte das Jump & Run nicht nur die meisten Auszeichnungen gewinnen, sondern wurde im Rahmen der Game Awards auch als das Spiel des Jahre 2024 ausgezeichnet. Außerdem zählte der Titel zu den bestbewerteten Veröffentlichungen des Jahres.

Dass die verantwortlichen Entwickler von Team Asobi „Astro Bot“ ihren PS5-Hit auch in Zukunft durch neue Inhalte weiter am Leben halten wollen, scheint somit nur logisch zu sein. So veröffentlichte das Studio bereits nach dem Launch eine Reihe kostenloser Speedrun-Level und nun könnten Hinweisen zufolge weitere DLC-Charaktere folgen.

Weitere DLCs für Astro Bot im Anmarsch?

Den entsprechenden Hinweis (via MP1st) lieferte, Johan Pilestedt, seines Zeichens CEO von „Helldivers 2“-Entwickler Arrowhead Game Studios, in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Dort teilte Pilestedt das Bild eines Posters, dass ihm von Team Asobi zugesendet wurde und offenbar neue Bots für den Plattformer zeigte. Darunter war auch der berühmte „Tekken“-Kämpfer Heihachi zu sehen.

Nachdem Fans die Figur bemerkt hatten, löschte Pilestedt seinen Beitrag. Das könnte darauf hindeuten, dass Heihachi im Zuge einer Erweiterung tatsächlich seinen Weg als Bot in das Jump & Run finden wird. Heihachi war bereits in „Astro’s Playroom“ mit von der Partie, doch in „Astro Bot“ war mit Kazuya nur ein einziger Charakter der „Tekken“-Reihe im Spiel vertreten.

Ankündigung auf einer State of Play im Februar?

Möglicherweise könnte Sony auf einer kommenden Ausgabe der State of Play einen neuen DLC für „Astro Bot“ ankündigen. Gerüchten zufolge soll die nächste Show auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dem bekannten Leaker und Insider „Nate the Hate“ zufolge soll es bereits im Februar so weit sein. Zuletzt lag er auch in Bezug auf die Switch 2 richtig, die wie von ihm vorausgesagt am 16. Januar offiziell enthüllt wurde.

Neben fünf neuen Speedrun-Level, die auch weitere Bots zum Sammeln enthielten, veröffentlichte Team Asobi im Dezember auch ein passendes Weihnachts-Update für „Astro Bot“, dass ebenfalls einen zusätzlich und thematisch passenden Abschnitt enthielt. Erhältlich ist „Astro Bot“ seit dem 6. September 2024 exklusiv für Sonys PlayStation 5.

