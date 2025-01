Silent Hill 2: Remake ein voller Erfolg? Konami liefert aktuelle Absatzzahlen

Im vergangenen Oktober kehrte der legendäre Survival-Horror-Klassiker „Silent Hill 2“ in Form eines technisch wie spielerisch überarbeiteten Remakes zurück.

Für die Entwicklung der Horror-Neuauflage war das polnische Studio Bloober Team verantwortlich, das sich vor „Silent Hill 2“ mit Werken wie „The Medium“ oder „Layers of Fear“ einen Namen machte. In dieser Woche veröffentlichte Konami aktuelle Verkaufszahlen. Wie der Publisher bekannt gab, wurde das Remake zu „Silent Hill 2“ mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Am 11. Oktober 2024 und somit drei Tage nach dem Release sprach Konami noch von einer Million Einheiten, die der Publisher an den Handel auslieferte oder digital verkaufte.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erschien im Oktober für den PC und die PS5. Im Bereich der Geschichte ging es Bloober Team darum, sich so eng wie möglich an das Original aus dem Jahr 2001 zu halten. Im spielerischen Bereich hingegen nahmen die Entwickler diverse Optimierungen vor, um dem Horror-Klassiker den Weg auf die modernen Plattformen zu ebnen.

Zu den größten Neuerungen gehört die Über-die-Schulter-Kamera. Diese ermöglicht es uns, die Welt von „Silent Hill 2“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben.

Auch beim Kampfsystem legten die Entwickler von Bloober Team Hand an. „Bekannte Waffen wie das Stahlrohr und die Handfeuerwaffe kehren zurück. Jetzt jedoch mit einem aktualisierten Kampfsystem“, führte das Team aus.

„Verhindert Angriffe mit sorgfältig getimten Ausweichmanövern. Zielt durch das Visier und mehr, was Begegnungen mit Monstern spannender und nervenaufreibender denn je macht.“

Remake kämpfte auf der PS5 Pro zunächst mit Problemen

Während das Remake zu „Silent Hill 2“ an sich sowohl von den Spielern als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde, sorgte die Optimierung für die PS5 Pro zunächst für Frust. Probleme mit der neuen KI-Upscaling-Technik PSSR sorgten nämlich dafür, dass das Remake auf der PS5 Pro erst einmal einen enttäuschenden Eindruck hinterließ.

Erst ein Update, mit dem Bloober Team im Bereich des Upscalings zum Einsatz von FSR zurückkehrte, schaffte hier Abhilfe.

Aktuell arbeitet Bloober Team an gleich mehreren neuen Projekten. Darunter dem im letzten Jahr angekündigten „Cronos: The New Dawn“. Ein Horror-Abenteuer, das uns in das Polen der 1980er Jahre verfrachtet und eine verwüstete Zukunft in den Fokus rückt, die durch ein kataklysmisches Ereignis geprägt wurde.

„Unser Engagement, das Horror-Genre neu zu definieren, setzt sich mit diesem Survival-Horror-Titel fort, der eine natürliche Weiterentwicklung unserer kreativen Vision und der Strategie unseres Studios darstellt“, so die Entwickler zu ihrem nächsten Titel.

Weitere Details zum Kampfsystem oder den innovativen Horror-Ansätzen, die uns „Cronos: The New Dawn“ bieten soll, lieferte uns Game Director und Producer Jacek Zięba in einem ausführlichen Interview.

