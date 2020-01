Call of Duty Modern Warfare: Double-XP-Weekend startet am Freitag

In "Call of Duty: Modern Warfare" startet in Kürze ein neues Double-XP-Event. Über das Wochenende hinweg könnt ihr doppelte Erfahrungspunkte sammeln. Los geht es am morgigen Freitag.

Am bevorstehenden Wochenende könnt ihr im Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ doppelt absahnen. In den Multiplayer-Modi werden euch doppelte Erfahrungspunkte beschert, wie Infinity Ward und Activision mitteilen.

Damit könnt ihr euch am Wochenende um einige Ränge nach oben arbeiten. Die doppelten Erfahrungspunkte werden ab dem morgigen Freitag auf Xbox One, PlayStation 4 und PC gewährt. Das Event läuft über das Wochenende hinweg bis zum 13. Januar 2020. Für viele Spieler dürfte es eine gute Gelegenheit sein, weitere Waffen und Aufsätze freizuspielen.

Zeiten des Double XP-Wochenendes

Start: 10. Januar 2020, 19:00 Uhr

Ende: 13. Januar 2020, 19:00 Uhr

Im Laufe des Tages berichteten wir von einem neuen Update für „Call of Duty: Modern Warfare“. Es soll in Kürze erscheinen. Zudem befinden sich weitere 6v6-Karten für den Multiplayer in Entwicklung. Die komplette Meldung könnt ihr euch hier anschauen.

Der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ verweilt seit Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel. Wie sich der Titel in den Tests schlagen konnte, erfahrt ihr in der Übersicht.

