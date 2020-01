Sony Interactive Entertainment: Gerüchte sprechen vom Kauf eines weiteren First-Party-Studios

Nachdem Microsoft in der Vergangenheit mit dem Kauf diverser Studios auf sich aufmerksam machte, zog Sony Interactive Entertainment mit der Übernahme von Insomniac Games im August 2018 nach.

Im Rahmen des Ganzen wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass auf kurz oder lang weitere Studios übernommen werden könnten. Die einzige Bedingung: Die Studios müssten zur kreativen Ausrichtung des Unternehmens passen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment fündig geworden sein.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Zunächst meldete sich der Industrie-Insider Tidux via Twitter zu Wort und wies darauf hin, dass die „First-Party-Familie von PlayStation ein wenig größer wurde“. Da Tidux mit seinen Aussagen zuletzt gerne einmal daneben lag, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Untermauert wird Tidux‘ Tweet in diesem Fall allerdings von Geoff Keighley, dem Produzenten der The Game Awards.

Keighley wiederum bestätigte, dass er kürzlich einen coolen Anruf erhielt. Worum es in diesem genau ging, ist zwar noch unklar, spekuliert wird allerdings, dass dieser mit dem Kauf eines weiteren Studios durch Sony Interactive Entertainment in Verbindung stehen könnte. Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, dürfte natürlich die Frage im Raum stehen, welches Studio von Sony Interactive Entertainment erworben wurde.

Da Keighley bekanntermaßen ein guter Freund von Hideo Kojima ist, wird gemunkelt, dass sich Sony Interactive Entertainment mit Kojima Productions das verantwortliche Entwicklerteam hinter „Death Stranding“ gesichert haben könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Playstations first party family just got a “bit” bigger. — Tidux (@Tidux) January 14, 2020

Just got an insanely cool call about something. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 14, 2020

