GDC 2020: Auch Unity und Epic Games sagen ab – Zu viel Risiko durch Coronavirus

Auch Unity wird nicht an der Game Developers Conference 2020 in San Francisco teilnehmen. Auslöser ist das Coronavirus (COVID-19). Im nächsten Jahr möchte der Entwickler der Unity-Engine wieder dabei sein. Auch Epic Games hat die Messe-Teilnahme abgesagt.

Das nächste Unternehmen hat der Game Developers Conference 2020 in San Francisco eine Absage erteilt. Unity, Entwickler der Unity Engine, wird der Messe fernbleiben. Auslöser ist das Coronavirus, das sich weltweit ausbreitet.

In einem Statement zur Absage heißt es: „Leider haben wir dieses Jahr nach langem Überlegen und Nachdenken die schwierige Entscheidung getroffen, aus der GDC 2020 auszusteigern. Obwohl wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben, sind die aktuellen Bedingungen mit COVID-19 (auch als Coronavirus bekannt) zu viel Risiko.“

Gesundheit soll nicht unnötig gefährdet werden

Man nehme das Wohl der Mitarbeiter sehr ernst und möchte nicht riskieren, dass diese oder Partner von Unity ihre Gesundheit und Sicherheit unnötig gefährden.

Weiter heißt es: „Wir raten allen Mitarbeitern, nicht zur GDC zu reisen. Wir werden keine physische Präsenz mit einem Stand haben, sondern stattdessen die großartigen GDC-Inhalte, auf die wir hingearbeitet haben, online präsentieren. Erwartet in den kommenden Wochen weitere Details.“ Unity freut sich darauf, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein.

Epic Games verzichtet auf die GDC 2020 Teilnahme

Auch Epic Games verzichtet aus besagten Gründen auf die Teilnahme an der Messe. Auf Twitter teilte das Unternehmen mit: „Hier bei Epic haben wir uns über die Teilnahme an der GDC 2020 gefreut. Bedauerlicherweise hat die Ungewissheit bezüglich der Gesundheitsbelange es unsicher gemacht, unsere Mitarbeiter zu entsenden, und so haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Teilnahme abzusagen.“

Die Game Developers Conference 2020 findet vom 16. bis zum 20. März 2020 statt.

Unity und Epic Games sind nicht die einzigen Unternehmen, die die kommende Messen abgesagt haben. In den vergangenen Tagen machten mehrere Publisher und Entwickler einen Rückzieher. Unsere Meldungen dazu haben wir nachfolgend aufgelistet:

