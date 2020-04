Sony gab gestern die PS4 Firmware 7.50 zum Download frei. Und wie es scheint, sorgte die Aktualisierung auf einigen Konsolen für Probleme. Auf Reddit und Co meldeten sich mehrere Spieler zu Wort, die von Disk-Problemen, den Fehlercodes SU-42118-6 und SU-30746-0 sowie Endlos-Boot-Schleifen berichten. Da sich die Beschwerden sehr ähneln, könnte die PS4 Firmware 7.50 tatsächlich der Auslöser sein.

Endlos-Boot-Schleifen

Am problematischsten sind die Startprobleme. Einige PS4-Besitzer berichten von einer Endlos-Boot-Schleife, in der ihre Konsole zunächst gestartet wird, bevor sie automatisch herunterfährt. Dieses Szenario wiederholt sich, ohne dass der User Eingaben machen kann. Auf Reddit betont ein Spieler: „Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber nach dem Ausführen des Updates schaltete sich der PS4 immer wieder aus.“

Andere Spieler berichten, dass sie die PS4 zwar wie gewohnt starten können, aber kein Signal gesendet wird. Trotz eines Neustarts bleibt der Bildschirm schwarz, auch wenn die PS4 den Eindruck erweckt, als würde sie normal laufen.

Probleme mit dem Laufwerk

Etwas verbreiteter scheint ein Problem mit dem Blu-ray-Laufwerk zu sein. Einige PS4-Spieler erhalten den Fehlercode SU-42118-6, der weder neu noch spezifisch für dieses Update ist. Den Berichten zufolge scheint ein fehlerhaft laufendes Blu-ray-Laufwerk jedoch der Auslöser zu sein.

„Das Update wurde heruntergeladen. Und jetzt funktioniert mein Laufwerk nicht mehr“, so ein Betroffener. „Es enthielt eine DVD, die einwandfrei gelesen werden konnte. Nachdem ich das Update heruntergeladen hatte, akzeptierte die PS4 keine Disks mehr und ich musste die darin befindliche manuell entfernen.“

Ein weiterer Spieler: „Ich habe ein ähnliches Problem. Alles wird als ’nicht erkannte Disc‘ betitelt.“ Später fügte er hinzu: „Ich habe es geschafft, das Problem zu beheben, indem ich meine Disk entfernt und meine PS4 einige Male neu gestartet habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es für alle funktioniert.“

Andere Spieler plagt der Error SU-30746-0. Dabei hilft es offenbar, das Update manuell zuinstallieren. Den Download findet ihr hier. Eine Anleitung wird hier bereitgehalten.

Ob die beschriebenen Fehler tatsächlich von der PS4 Firmware 7.50 ausgelöst wurden, bleibt unklar. Mehr als 100 Millionen Konsolen befinden sich im Umlauf. Und die meisten Spieler konnten offenbar keine Probleme erkennen.

Wie sieht es bei euch aus? Hat eure PS4 das Update unbeschadet überstanden?

