PS4: Firmware 7.50 veröffentlicht – Ordner-Sortierung und HDCP-Update

Sony Interactive Entertainment hat die neue PS4- Firmware 7.50 für alle PlayStation 4-Benutzer zur Verfügung gestellt. Das neue Update bringt einige kleinere Verbesserungen mit sich, die schon zuvor in einer Beta-Phase getestet wurden.

PS4-System-Software 7.50 Changelog

Im offiziellen Changelog zur neuen PS4-System-Software 7.50 werden keine Details zu den Veränderungen verraten. Es handelt sich demnach lediglich um ein Systemsoftware-Update, welches die Systemleistung verbessern soll. Entsprechend heißt es nur: „Diese Aktualisierung der Systemsoftware verbessert die Systemleistung.“



Die Nutzer haben jedoch bereits die zuvor in der Beta-Phase entdeckten Neuerungen für die finale Firmware-Version 7.50 bestätigt. So wird beispielsweise der Support für HDCP 2.3 eingeführt, der bei der Verwendung aktueller Heimkino-Hardware für weniger Fehler sorgen sollte. Darüber hinaus wird die Möglichkeit ergänzt, die Apps in Ordnern zu organisieren, was bisher nur für Spiele möglich war.

Zum Thema: PS4 Firmware 7.50: Tester entdecken neue Features

Sollten euch nach dem Download und der Installation des rund 470 Megabyte großen PS4-Firmware-Updates weitere Änderungen auffallen, lasst uns in den Kommentaren davon wissen.

Egal wie stabil die PS4 mit kommenden Firmware-Aktualisierungen noch gemacht wird, so schnell wie die kommende Nachfolgekonsole PS5 wird die inzwischen fast sieben Jahre alte Konsole wohl auch mit einem SSD-Upgrade nie werden. Laut aktueller Planung soll die PS5 noch zum Ende dieses Jahres in den Handel kommen. Ein genauer Termin und ein Preis ist bislang aber noch nicht bekannt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4