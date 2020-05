Assassin’s Creed Valhalla: Online-Elemente und 4K bestätigt – Gameplay in der nächsten Woche

Wie Ubisoft bekannt gab, dürfen wir uns schon in der nächsten Woche über erste Gameplay-Szenen zu "Assassin's Creed Valhalla" freuen. Darüber hinaus wurden weitere Features des Wikinger-Abenteuers bestätigt.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen ließ Ubisoft die sprichwörtliche Katze am gestrigen Donnerstag Nachmittag aus dem Sack und kündigte die Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell an.

Der neueste Ableger der langlebigen Reihe wird wenig überraschend für nahezu alle gängigen Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Nachdem gestern lediglich erste Details zur spielerischen Umsetzung von „Assassin’s Creed Valhalla“ genannt und ein passender Trailer veröffentlicht wurden, dürfen wir uns laut Ubisoft in der kommenden Woche auf erste Gameplay-Szenen freuen. Diese werden im Rahmen der nächsten Inside Xbox-Ausgabe am 7. Mai 2020 präsentiert.

Wikinger-Abenteuer seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung

Weiter heißt es, dass sich „Assassin’s Creed Valhalla“, an dem neben Ubisoft Montreal 14 weitere Studios mitwirken, seit mehr als zweieinhalb Jahren in Entwicklung befindet. Zumindest auf der Xbox Series X und somit wohl auch auf der PS5 soll das Wikinger-Abenteuer in der 4K-Auflösung und mit der Unterstützung von HDR dargestellt werden. Auch wenn eine entsprechende Bestätigung noch aussteht, können wir wohl davon ausgehen, dass auf den beiden Next-Generation-Konsolen native 4K geboten werden.

Wie es bereits bei den letzten „Assassin’s Creed“-Abenteuern der Fall war, liegt der spielerische Fokus auch bei „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der Singleplayer-Kampagne. Trotz allem wird der Titel laut offiziellen Angaben „viele Online-Komponenten bieten, mit denen die Spieler dazu animiert werden sollen, ihre Kreativität zu teilen.“ Wann mit weiteren Details zu den Online-Elementen zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint in diesem Jahr für den PC, Stadia, die PS4, die Xbox One, die PS5 sowie die Xbox Series X.

