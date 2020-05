PS5 & Xbox Series X: AMD fährt Chip-Produktion hoch – PS5 mit besonderen Grafik-Features?

AMD bestätigte im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts, dass die Produktion für die PS5- und Xbox Series X-Komponenten hochgefahren wird, damit die Next-Gen-Konsolen zum Ende des Jahres in den Handel kommen können. Laut dem Insider Tidux soll die PS5 mit besonderen Grafik-Features aufwarten.

Laut AMD steht diesem Plan nichts im Wege.

Der Mikrochip-Hersteller AMD ist der Lieferant für die Hauptkomponenten der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X, womit der Launch-Termin von AMDs Produktion abhängig ist. Sowohl Sony als auch Microsoft planen ihre jeweiligen neuen Konsolen zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel zu bringen.

Next-Gen-Release offenbar gesichert

Im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts machte AMD-CEO Lisa Su deutlich (via psu), dass dem Next-Gen-Start zum Ende dieses Jahres nichts im Wege steht, zumindest wenn es um die Lieferung der CPU/GPU-Komponenten geht. Da man die Produktion der Next-Gen-Komponenten hochfährt, erwartet AMD in der zweiten Jahreshälfte 2020 wachsende Einnahmen aus dem Semi-Custom-Bereich, heißt es. In dieser Sparte ist auch die Produktion der PS5- und Xbox Series X-Chips angesiedelt.

Dr. Lisa Su: „Wir gehen davon aus, dass die Einnahmen aus dem Semi-Custom-Bereich im zweiten Quartal steigen und in der zweiten Jahreshälfte stark gewichtet werden, da wir die Produktion zur Unterstützung der Markteinführung der neuen PlayStation 5 und Xbox-Konsolen der X-Serie zu den Feiertagen hochfahren“.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werde sich nicht auf Markteinführung der Next-Gen-Konsolen auswirken, bestätigte kürzlich auch Microsofts Phil Spencer. Anders sieht es allerdings mit geplanten Launch-Titeln aus. Ob alle Next-Gen-Launch-Titel auch zum Verkaufsstart zur Verfügung stehen werden, ist laut Microsoft noch nicht gesichert. Sony hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert.

PS5 Secret-Sauce

Auch wenn AMD für Sony und Microsoft gewissermaßen Standard-Komponenten zur Verfügung stellt, die in den jeweiligen Next-Gen-Konsolen ihre Arbeit verrichten, so werden diese speziell an die Bedürfnisse der Plattformhalter angepasst. Bereits bei der Entwicklung der PS4, der PS4 Pro und auch bei der PS5-Entwicklung war von der sogenannten Secret-Sauce die Rede.

Während die Rahmen für CPU und GPU im Grunde für die Plattformhalter gleich sind, gibt es gewisse Anpassungsmöglichkeiten. Die sogenannten Geheimzutaten sollen den jeweiligen Plattformen womöglich in bestimmten Aspekten den Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Glaubt man dem umstrittenen Insider Tidux, dann soll die PS5 genau wie die Xbox Series X den kompletten RDNA 2-Feature-Satz inklusive VRS und darüber hinaus sogar noch einige spezielle Features beinhalten, die AMD erst mit der kommenden RDNA 3-Grafikkarten-Generation einführen möchte. Genauere Details sind jedoch nicht bekannt.

Das Gerücht sollte mit großer Vorsicht genossen werden. Möglicherweise werden genauere Details zu den Fähigkeiten der PS5 in den kommenden Wochen im Rahmen einer weiteren Enthüllen verraten.

