PSN Store Charts: Im April mit Resident Evil 3 und Final Fantasy 7

"GTA 5" hat es wieder geschafft.

Sony hat die neusten PSN-Charts veröffentlicht. Ausgewertet wurden die Verkäufe, die im vergangenen April im PlayStation Store verzeichnet wurden.

An der Spitze der PS4-Charts seht ihr einen alten Bekannten. Es handelt sich um den Rockstar-Blockbuster „GTA 5“, der vom dritten Platz nach oben klettern konnte, was einige Jahre nach dem Launch eine respektable Leistung ist. Platz 2 ging an den Dauerseller „FIFA 20“ und den dritten Platz konnte sich der Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ krallen, nachdem es einen Monat zuvor für den ersten Platz reichte.

Neu hinzu kamen im vergangenen Monat die Remakes von „Final Fantasy 7“ und „Resident Evil 3“, die auf den Plätzen 4 bzw. 10 einstiegen.

Die PlayStation VR-Charts wurden wieder separat ausgewertet. Der Spitzenplatz ging an „Blood and Truth“, gefolgt von „Beat Saber“. In den DLC-Charts konnte sich einmal mehr „Fortnite“ durchsetzen. Den Free-2-Play-Spitzenplatz verteidigte „Call of Duty: Warzone“. Nachfolgend seht ihr die kompletten Ranglisten:

PS Store-Charts im April

PS4

Grand Theft Auto V (3) FIFA 20 (2) Call of Duty: Modern Warfare (1) Final Fantasy VII Remake (Neu) NBA 2K20 (WE) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (20) EA Sports UFC 3 (WE) Minecraft (5) Marvel’s Spider-Man (WE) Resident Evil 3 (Neu) Monopoly Plus (WE) Rocket League (11) Assassin’s Creed Odyssey (10) Days Gone (WE) Rainbow Six Siege (WE) Red Dead Redemption 2 (19) The Crew 2 (13) Tom Clancy’s The Division 2 (WE) PES 2020 (WE) Need for Speed Heat (WE)

PS VR

Blood and Truth (5) Beat Saber (1) Creed: Rise to Glory (9) Job Simulator (2) Rick and Morty: Virtual Rick-Ality (WE) Astro Bot Rescue Mission (WE) Until Dawn: Rush of Blood (WE) Boxvr (WE) Farpoint (WE) Superehot VR (4)

DLC

Fortnite – Irispaket (1) Fortnite – Nassassine-Herausforderungspaket (3) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (5) Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft – Season Pass (WE) Assassin’s Creed Odyssey – Season-Pass (WE) Fortnite: Rette die Welt – Standard-Gründerpaket (10) The Division 2 – Warlords of New York – Erweiterung (2) Need for Speed Heat – McLaren F1 Black Market Delivery (6) Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack (Neu) Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones (WE)

F2P

Call of Duty: Warzone (1) Fortnite (2) Apex Legends (3) Brawlhalla (5) Dont Even Think (Neu) eFootball PES 2020 LITE (4) Destiny 2 (Neu) World of Warships Legends (7) Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version (6) Paladins (9)

In den vergangenen Tagen konnten wir mehrfach über den PlayStation Store berichten. Einerseits wurden die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2020 freigeschaltet. Auch warten neue Rabatte und der Deal der Woche auf euch.

