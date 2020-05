PS5: Offizielle Webseite aktualisiert – Hinweis auf bevorstehende Enthüllung?

Während die Fans jede Information zur kommenden PS5 wie ein Schwamm aufsaugen, hält sich Sony weiterhin mit offiziellen Details zur kommenden Next-Gen-Konsole und den passenden Spielen zurück. Bisher mussten sich die Fans mit einer trockenen Präsentation der technischen Spezifikationen der PlayStation 5 und der Enthüllung des DualSense-PS5-Controllers zufriedengeben.

Die offizielle Webseite zur PS5 auf PlayStation.com wurde aktualisiert. Zuletzt wurde die Seite im Zuge von Mark Cernys Technik-Präsentation „Road to PS5“ aktualisiert. Die neue Ergänzung der Seite lässt die Fans nun vermuten, dass in Kürze weitere Details präsentiert werden könnten.

Blitzschnelle Action und mitreißende Spiele

Wie bereits zuvor heißt es auf der offiziellen Webseite, dass die PS5 „in Kürze erhältlich“ ist, was bei Sony heißt, dass die Konsole „ab Weihnachten 2020“ im Handel verfügbar sein soll. Darüber hinaus wurden nun die folgenden Punkte ergänzt:

Hol dir die Power einer speziell konzipierten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O-System, die ganz neue Möglichkeiten für die PlayStation-Konsole bieten.

Bestaune die unglaublichen Grafiken und probiere die umwerfenden Funktionen der neuen PS5 aus.

Entdecke ein noch fesselnderes Spielerlebnis mit Unterstützung für haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio-Technologie.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, um als einer der ersten weitere Neuigkeiten zu erfahren wie „Veröffentlichungsdatum und Preis der PS5 sowie zur Liste der Spiele, die zum Launch der PS5 verfügbar sein werden“, heißt es.

Auch wenn die Aktualisierung der Seite noch nicht viel zu bedeuten haben muss, so vermuten Fans, dass es wohl ein Zeichen für die bevorstehende Enthüllung ist. Allzu lange wird die Enthüllung weiterer Details wohl nicht mehr auf sich warten lassen.

Vorherigen Meldungen sollte es im Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni weitere Details geben. Es könnte also jeden Tag so weit sein. Zuletzt wurde in Gerüchten der 4. Juni als Termin für die Enthüllung gehandelt. Aktuell handelt es sich jedoch nur um Spekulationen und Gerüchte, die mit entsprechender Vorsicht genossen werden sollten.

