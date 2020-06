PS5: Amazon äußert sich zu Platzhaltern – „Das war ein Fehler.“

Vor der offiziellen PS5-Enthüllung bereiten Händler wie auch der Online-Riese Amazon die Möglichkeit für Vorbestellungen vor, sobald Sony die entsprechenden Details bekannt gegeben hat. Entsprechend werden im Hintergrund die Produktseiten eingerichtet, die dann zu gegebener Zeit freigeschaltet werden.

PS5 mit 2TB für 599 Pfund? Ein Fehler!

Amazon-UK ist dabei offenbar ein kleiner Fehler unterlaufen, wie wir gestern bereit berichtet haben. Kurzzeitig waren einige Dummy-Seiten zu sehen, laut denen verschiedene PS5-Versionen mit unterschiedlicher Speicherbestückung zu erwarten sind. Der Preis wurde auf 599 britische Pfund beziffert, fast 700 Euro.

Auch wenn dieses Vorgehen in der Gaming-Community inzwischen bekannt ist und meist keine allzu große Verwunderung mehr erzeugt, so hakte IGN UK nochmals nach. Ein Sprecher von Amazon UK versicherte daraufhin, dass es sich um einen Fehler gehandelt habe. „Dies war ein Fehler. [Es] wurde als Dummy-Produkt mit einem Dummy-Preis ausgezeichnet.“

Ob Sony zum Launch der PS5 mehrere Versionen der Konsole in den Handel bringen wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit war es meist so, dass zum Launch nur eine Version angeboten wurde. Erst nach der ersten Markteinführung wurden dann Versionen mit größerem Speicher oder Konsolen-Bundle mit Spielen verfügbar gemacht.

Zum Start der PS5 wird Sonys Next-Gen-Konsole mit der eher ungewöhnlichen Speicherausstattung von 825 GB erhältlich sein. Klar ist bereits, dass ein Standardspeicher verwendet wird, der via NVMe-Steckplatz in der Konsole installiert wird. Beim Tausch des Speichers sollten PS5-Nutzer jedoch unbedingt auf die Kompatibilität achten, um nicht die Mindestanforderungen an die Bandbreite von 5,5 GB/s zu unterschreiten.

Der hohe Preis für den passenden Speicher dürft die meisten Nutze ohnehin von einem übereilten Kauf abhalten. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Preis in den kommenden Jahren deutlich sinkt.

Heute Abend ab 22 Uhr präsentiert Sony im Livestream „Die Zukunft des Gamings“ mit der PS5-Enthüllung. Ob dabei auch Details zum Preis und dem Veröffentlichungstermin der PlayStation 5 bekannt gegeben werden, bleibt abzuwarten.

