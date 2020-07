F1 2020: Kompatible Lenkräder in der Übersicht

Der Launch von "F1 2020" erfolgt in der kommenden Woche.

Das Rennspiel „F1 2020“ nähert sich der Veröffentlichung. Grund genug, dachte sich Codemasters, um kurz vor dem Launch eine Liste mit den kompatiblen Lenkrädern und Controllern zu veröffentlichen.

Das dürfte vor allem für jene Spieler interessant sein, die „F1 2020“ etwas puristischer erleben und das Spiel nicht mit den kleinen Sticks der Controller steuern möchten. Verglichen mit der Liste für „F1 2019“ scheint es keine großartigen Änderungen zu geben. Nachfolgend könnt ihr euch die jüngste Übersicht anschauen.

Mit F1 2020 kompatible Lenkräder und Pads

PlayStation 4

Buttkicker

Fanatec ClubSport Shifter SQ v1.5

Fanatec ClubSport Steering Wheel F1 Esports

Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula v2

Fanatec CSL Elite PS4

Fanatec Podium Racing Wheel F1

Logitech Driving Force Shifter

Logitech G29

Next Level Racing Motion Platform

Pace Wheel

Thrustmaster Ferrari 458 Rim

Thrustmaster Ferrari F1 Rim

Thrustmaster Ferrari GTE Rim

Thrustmaster GT Rim

Thrustmaster Leather 28 GT Rim

Thrustmaster LED Display

Thrustmaster PS Rim

Thrustmaster T150

Thrustmaster T300

Thrustmaster T500

Thrustmaster T80

Thrustmaster T-GT

Thrustmaster TH8A Add-On Shifter

Venom Hurricane

Xbox One

Buttkicker

Fanatec ClubSport Shifter SQ v1.5

Fanatec ClubSport Steering Wheel F1 Esports

Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula v2

Fanatec ClubSportWheel

Fanatec CSL Elite

Fanatec CSL Elite McLaren GT3

Fanatec Podium

Logitech Driving Force Shifter

Logitech G920 Racing Wheel

MadCatz Pro Racing

Thrustmaster Ferrari 458 Rim

Thrustmaster Ferrari F1 Rim

Thrustmaster Ferrari GTE Rim

Thrustmaster GT Rim

Thrustmaster Leather 28 GT Rim

Thrustmaster PS Rim

Thrustmaster TH8A Add-On Shifter

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TS XW RACER

Thrustmaster TX

PC

Fanatec ClubSportWheel

Fanatec CSL Elite

Fanatec CSR Elite

Fanatec Podium

Leo Bodnar SimSteering v2

Logitech Driving Force GT

Logitech Driving Force Pro

Logitech G25 Racing Wheel

Logitech G27 Racing Wheel

Logitech G29 Racing Wheel

Logitech G920 Racing Wheel

PS4 Controller

SimXperience Accuforce v1

Steam Controller

Thrustmaster Ferrari 430 Force Feedback Racing Wheel

Thrustmaster Ferrari 488 Challenge Edition

Thrustmaster Ferrari GT Experience

Thrustmaster Ferrari GT F430 Wireless Cockpit

Thrustmaster RGT Force Feedback Clutch Edition

Thrustmaster T100

Thrustmaster T150

Thrustmaster T300

Thrustmaster T500

Thrustmaster T-GT

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TS PC RACER

Thrustmaster TS XW RACER

Thrustmaster TX

Thrustmaster Universal Challenge 5-in-1 Racing Wheel

Xbox 360 Pad for Windows

Xbox One Controller

Zum Thema

Selbst nutzen könnt ihr die Lenkräder schon bald: „F1 2020“ erscheint am 7. Juli 2020 in der „Schumacher-Deluxe-Edition“ und am 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für PS4, Xbox One und PC. Vorbestellungen könnt ihr nachfolgend tätigen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu F1 2020