Monster Hunter World Iceborne: Titel-Update 4 steht bereit – Alatreon stellt sich zum Kampf

"Monster Hunter World" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie vor ein paar Tagen bereits angekündigt, stellte Capcom heute das mittlerweile vierte umfangreiche Titel-Update zur Monsterhatz „Monster Hunter World: Iceborne“ bereit.

Zu den wichtigsten neuen Inhalten, die mit dem Titel-Update den Weg in das Action-Rollenspiel finden, gehört Alatreon. Fans der Reihe dürften mit dem Drachenältesten bereits vertraut sein. So feierte Alatreon seinen Einstand im Wii-exklusiven „Monster Hunter 3“ aus dem Jahr 2009. Auch in „Monster Hunter 3 Ultimate“ (2011) und „Monster Hunter Generations Ultimate“ (2017) mischte der Drachenälteste mit.

Die Neuerungen im Changelog zusammengefasst

Gleichzeitig habt ihr mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit, noch nicht abgeschlossene Event-Quests nachzuholen. „Die Event-Quests in Iceborne werden ab dem 8. Juli 2020 zu ihrer normalen Rotation zurückkehren. Nehmt diese Quests also an, solange sie noch aktiv sind“, so Capcom dazu. Abgerundet wird das vierte Titel-Update von diversen Optimierungen und Bugfixes.

So werden beispielsweise neue Schmelz-Optionen zur Erstellung Analysierter Pheromone, neue Einrichtungen und Hintergrundmusikstücke in Seliana oder frische Designs für die Jagdgruppenkarte hinzugefügt. Einen Überblick über alle Verbesserungen und Neuerungen liefert euch der entsprechende Changelog, der auf der offiziellen Website zur Ansicht bereit steht.

„Monster Hunter World: Iceborne“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

