Death Stranding: PS5-Version geplant? Statement von Kojima Productions

Nach den PS4- und PC-Versionen von "Death Stranding" könnte es das jüngste Werk von Kojima Productions auf die PS5 schaffen. In einem Interview wurde Akio Sakamoto mit der entsprechenden Frage konfrontiert.

Erscheint eine eigenständige PS5-Version von "Death Stranding"?

„Death Stranding“ kam zunächst für die PS4 auf den Markt. In dieser Woche gesellt sich mit dem PC eine weitere Plattform hinzu. Doch wie steht es um die PS5? Nimmt sich Kojima Production der neuen Konsole an und entwickelt eine eigenständige PS5-Version, die über die simple Abwärtskompatibilität der Next-Gen-Konsole hinausgeht?

PC-Version zunächst im Fokus

Dieser Frage widmete sich der Technical-Director Akio Sakamoto, der in einem Interview mit Eurogamer auf eine mögliche PS5-Version angesprochen wurde. Dabei betonte er zunächst, dass sich die Entwickler zunächst auf die PC-Version von „Death Stranding“ konzentrieren möchten. Erst danach sei eine PS5-Version im Bereich des Möglichen.

Im Wortlaut klingt das Ganze wie folgt: „Im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf die PC-Version von Death Stranding. Also können wir nicht wirklich etwas über die PS5 sagen“, so Akio Sakamoto. „Aber sobald wir nach dem Start der PC-Version ein wenig Luft holen, möchten wir uns sicherlich eingehender damit befassen und hoffen, dass wir alle davon in Kenntnis setzen können, sobald wir einige Entscheidungen getroffen haben.“

Das klingt danach, dass sich Spieler, die möglicherweise auf eine PS5-Version von „Death Stranding“ gewartet haben, durchaus Hoffnung machen können.

Vom TV-Drama zum Kinoerlebnis

Erscheinen wird die PC-Version von „Death Stranding“ am morgigen 14. Juli 2020. Den Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Gegenüber der PS4-Version ergeben sich ein paar Vorteile, die der Director Yoji Shinkawa in einem Interview mit Geoff Keighley ansprach.

„Natürlich wurden im Vergleich zur PS4-Version die Auflösung und die Bildrate verbessert“, so seine Worte. „Aber die größte Überraschung, die die Leute meiner Meinung nach erleben werden, ist die, dass wir 21:9-Ultrabreitbildschirme unterstützen.“ Dank der Erweiterung der horizontalen Perspektive soll die Immersion intensiver ausfallen.

„Verglichen mit der vorherigen Version könnte ich also sagen, dass man im vorigen Spiel eine Art TV-Drama sieht. Aber dieses Mal hat man in der PC-Version eher den Eindruck, dass man einen Film im Kino sieht“, so seine weiteren Worte. Nachfolgend könnt ihr euch den bereits erwähnten Launch-Trailer zur PC-Version anschauen:

