Far Cry 6: Vertikalität soll für spielerisch frischen Wind sorgen

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Ubisoft in "Far Cry 6" spielerisch neue Wege gehen. Vor allem die Vertikalität des Gameplays soll für frischen Wind sorgen.

"Far Cry 6" erscheint im Februar 2021.

Nach dem Leak in der vergangenen Woche wurde der First-Person-Shooter „Far Cry 6“ am gestrigen Sonntag auch offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Handfeste Gameplay-Szenen bekamen wir bisher nicht spendiert. Quasi als kleines Trostpflaster nannte Narrative-Director Navid Khavari weitere Details zum Shooter und wies darauf hin, dass die Entwickler in verschiedenen Bereichen neue Wege gehen möchten. Unter anderem soll die Erkundung auf ein neues Level gehoben werden, da es in „Far Cry 6“ erstmals in der Seriengeschichte möglich sein wird, eine komplette Hauptstadt zu erkunden.

Die Hauptstadt einer Insel im Fokus

„Alles hat mit der Idee, eine Insel aufzubauen, begonnen oder?“, führte Khavari aus. „Man kann keine Insel, kein Land ohne eine Hauptstadt haben. In meinen Augen gibt es da eine Menge Liebe und Sorgfalt, die man nicht nur in den Bau der Stadt, sondern auch in die demografische Entwicklung investiert. Dies ist der Sitz der Macht von Anton.“

„Hier sind die meisten seiner Anhänger vorhanden. Auf der erzählerischen Seite möchte man das Gefühl haben, in die Höhle des Löwen zu gehen. Auf der Gameplay-Seite ist die Vertikalität ein völlig neuer Aspekt des Spiels. Die Chance, innerhalb dieser Umgebung über Dächer zu rennen, Hinterhöfe zu nutzen und gegen einige der härtesten Gegner im Spiel zu kämpfen, ist meiner Meinung nach wirklich einzigartig und frisch. Die Art und Weise, wie sich das Spiel anfühlt, wird so komplett verändert“, heißt es weiter.

„Far Cry 6“ wird im Februar des kommenden Jahres für den PC, Stadia, die Xbox One, die Xbox Series X, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Wer zunächst die PS4- oder Xbox One-Version erwerben und zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des jeweiligen Ökosystems auf die Next-Generation-Version wechseln möchte, darf sich über die Möglichkeit eines kostenlosen Upgrades freuen.

