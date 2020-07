Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Frisches Gameplay-Material zum Plattformer eingetroffen

Mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" geht die Plattformer-Reihe in die nächste Runde. Was spielerisch geboten wird, verraten euch die heute veröffentlichten Gameplay-Videos.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint unter anderem für die PS4.

Mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wurde vor ein paar Wochen der neueste Ableger der langlebigen Plattformer-Reihe angekündigt.

Für die Umsetzung sind die Entwickler von Toys for Bob verantwortlich, die bereits die „Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy“ entwickelten. Da am heutigen Freitag das Preview-Embargo fiel, können wir euch zum Abschluss der Woche mit frischen Spielszenen zu „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ versorgen. Diese stehen wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Neo Cortex sorgt erneut für Chaos

Spielerisch wird sich „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ laut Entwicklerangaben sowohl an den Wurzeln der Reihe orientieren als auch neue Elemente bieten, mit denen neue Spieler für das Abenteuer begeistert werden sollen. Die Geschichte dreht sich um die beiden Bösewichte Neo Cortex und N. Tropy, die wieder einmal für Unruhe sorgen und zum Großangriff auf das Multiversum blasen.

„Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können. Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt’s? Nicht in diesem Universum!“, so die Macher weiter.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ erscheint am 2. Oktober 2020 für die PS4 und die Xbox One.

