Godfall: PS5-Gameplay-Walktrough stellt das Kampfsystem vor

"Godfall" erscheint für PlayStation 5 und PC.

Zu „Godfall“ wurde in der vergangenen Nacht eine umfangreiche Gameplay-Präsentation veröffentlicht, die euch mit dem Kampfsystem des Next-Gen-Titels vertraut macht. Präsentiert werden die Szenen von Keith Lee, der beim Entwickler Counterplay Games als Game Director maßgeblich an der Entwicklung von „Godfall“ beteiligt ist.

In den Fokus des Gameplay-Videos rücken verschiedenen Waffenklassen, die Steuerung und ein Kampf gegen einen Boss der Phalanxer. Laut Beschreibung stammt das gezeigte Material direkt aus dem Dev-Kit der PlayStation 5, die gegen Ende des Jahres zu einem noch unbekannten Preis auf den Markt kommen wird.

Letztendlich werden die folgenden Themen im Gameplay-Walktrough angeschnitten:

Waffenklassen von Godfall

Die grundlegenden Steuerungsmechanismen

Kampftechniken mit Doppelklinge (Dual Blade), Langschwert und Schild

Der Mid-Boss Phalanxer

Die besonderen DualSense-Features

Zur Steuerung von „Godfall“ wurden auf dem PlayStation Blog ein paar Informationen hinterlassen. Zu den Besonderheiten zählt in der PS5-Version das haptische Feedback des DualSense-Controllers, mit dem sich laut Hersteller eine Vielzahl an Oberflächen und Texturen simulieren lassen.

„Stellt euch vor, wie ihr einen langen Marmorflur entlang schreitet und sich die Bewegung durch eure Stiefel ganz anders anfühlt, nicht so wie bei einem Gang durch Schotter, Erde oder Morast“, so Keith Lee. Laut seiner weiteren Aussage werdet ihr die Beschaffenheit des Bodens erkennen, ohne hinsehen zu müssen.

Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kommen in „Godfall“ zum Einsatz. Der Widerstand der R2- und L2-Tasten passt sich laut der Aussage des Game Directors so an, dass er in physikalischer Hinsicht zu den Handlungen des Spielers auf dem Bildschirm passt.

Zudem sollen die adaptiven Trigger des DualSense den unterschiedlichen Klassen im Spiel und deren Waffen gerecht werden: „Der durchdringende Stich mit der Stangenwaffe benötigt eben nicht die gleiche Muskelkraft wie euer zweihändiger Hammer.“ Zahlreiche weitere Details von Keith Lee lest ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Zum Thema

„Godfall“ spielt in einer Fantasy-Welt, in der ihr in die Rolle eines Valorianischen Ritters schlüpft. Ihr könnt allein oder mit Freunden spielen, während ihr durch elementare Reiche reist.

Nachfolgend seht ihr euch das anfangs erwähnte Gameplay-Material aus „Godfall“. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Godfall