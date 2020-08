Resident Evil Village: Stealth-Mechaniken, Hexen und mehr – Unbestätigte Details aus einem Playtest

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Seit der offiziellen Ankündigung von „Resident Evil Village“ im Juni dieses Jahres erreichten uns regelmäßig neue unbestätigte Details zum kommenden Horror-Abenteuer aus dem Hause Capcom.

So auch heute. Die neuesten vermeintlichen Details wurden von einem User in Umlauf gebracht, der laut eigenen Angaben im Rahmen eines offiziellen Playtests die Möglichkeit erhielt, einen genaueren Blick auf „Resident Evil Village“ zu werden. Im Zuge des Playtests schlüpfte der Nutzer demnach in die Rolle einer jungen Frau, die sich mit einer Öllampe ausgerüstet in einer dunklen Höhle wiederfindet. Eine ähnliche Szene war bereits im Reveal-Trailer von „Resident Evil Village“ zu sehen.

Offenbar auch Stealth-Abschnitte geplant

Im beschriebenen Abschnitt trug die Frau keine Waffen und stand vor der Aufgabe, sich an den Gegnern vorbeizuschleichen und aus der Höhle zu entkommen. Dies legt den Gedankengang nah, dass im nächsten „Resident Evil“-Titel auch Stealth-Abschnitte auf uns warten. In den Höhlen scheint es einen neuen Feindtyp zu geben, der sich von den Bestienmännern der letzten Playtests abheben und mit Schwertern bewaffnet sein wird. Diese neuen Feinde wurden als „groß, mit Ziegenhörnern, pelzig und zweibeinig“ beschrieben.

Zum Thema: Resident Evil Village: Performance-Probleme auf der PS5? Insider stellt seine Aussagen klar

Während sich der Spieler einen Weg durch die Höhlen bahnte, stieß er auf eine Akte, in der die neuen Kreaturen Strigoi genannt wurden. Die Strigoi haben einen festen Platz in der rumänischen Folklore und werden als Variation des Vampirwesens Upir beschrieben. Anscheinend gab es auch eine andere Hexe in den Höhlen, die über die Fähigkeit zu verfügen schien, die Strigoi zu kontrollieren.

Der Release erfolgt 2021

„Da der spielbare Charakter in diesem Spieltest keine verwendbaren Waffen hatte, bestand das einzige Ziel darin, die Umgebung zu nutzen, um sich zu verstecken und Scarlett und den Strigoi zu entkommen, da es keine Möglichkeit gab, sie zu töten. Alles in allem scheint dieser Bereich sehr an Ashleys Abschnitt des Schlosses in Resident Evil 4 zu erinnern, da auch hier Laternen eine Rolle spielen. Nur anstatt sie wie in 4 auf Feinde zu werfen, zündest du sie hier an, um Feinde abzuwehren“, führte die Quelle aus.

Zum Thema: Resident Evil Village: Weitere Details zur Handlung und den Gegner durchgesickert – Gerücht

Und weiter: „Basierend auf unserer Quellenbeschreibung der Höhlen musste man sich an verschiedenen Stellen entlang schleichen, um Laternen an der Wand zu finden, die man anzünden konnte, um die Feinde in Schach zu halten, die anscheinend sehr lichtempfindlich sind. Die Aufgabe ist jedoch nicht so einfach, wie es scheint. Wenn [die Hexe] Scarlett dich entdeckt, fordert sie die Strigoi auf, dich anzugreifen und dich zu zwingen, auszuweichen und dich zu verstecken, bis sie dich aus den Augen verliert. Unsere Quelle erinnert sich, dass sie in diesem Abschnitt mehrmals gestorben ist.“

Von offizieller Seite wurden die Angaben des vermeintlichen Playtesters bisher nicht bestätigt. „Resident Evil Village“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird irgendwann im Kalenderjahr 2021 das Licht der Welt erblicken.

Quelle: Biohazardcast

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 8