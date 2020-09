Xbox Series X/S: Wegfall der monatlichen Xbox Live-Kosten laut Insider nach wie vor ein Thema

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen im November 2020.

Im Laufe des heutigen Vormittags machte Microsoft endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die Xbox Series S offiziell an.

Wie es heißt, wird die kleine Schwester der Xbox Series X zum Preis von 299 Euro ins Rennen geschickt. Zu den weiteren Gerüchten, die sich in den vergangenen Wochen recht hartnäckig hielten, gehörte die Tatsache, dass sich Microsoft dazu entschlossen haben soll, die monatlichen Xbox Live Gold-Gebühren in der nächsten Konsolen-Generation zu streichen und den Online-Multiplayer auf der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S kostenlos anzubieten.

Da Microsoft kürzlich darauf hinwies, dass aktuell keine Änderungen am Xbox Live-Service geplant sind, gingen wir eigentlich davon aus, dass die wegfallende Bezahlschranke beim Online-Multiplayer auf den Xbox-Plattformen vom Tisch ist. Wie der Gamesbeat-Redakteur und für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Jeff Grubb berichtet, ist dies allerdings nicht der Fall.

Stattdessen sei immer noch geplant, auf den beiden Xbox-Systemen der neuen Generation auf die monatlichen Xbox Live Gold-Gebühren zu verzichten und den Online-Multiplayer kostenlos anzubieten. Laut Grubb ereilte die entsprechende Ankündigung das gleiche Schicksal wie die Enthüllung der Xbox Series S oder des Preises der Xbox Series X: Sie wurde schlichtweg nur verschoben.

Aussagen, die darauf hindeuten, dass die Ankündigung des Ganzen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Microsoft selbst wollte die aktuellen Gerüchte bisher nicht kommentieren. Sollte ein offizielles Statement aus Redmond folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Same thing that happened to the Series X price and release date, and the series S itself, and the Game Pass news.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2020