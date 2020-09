Xbox Series S: Keine Xbox One X-Verbesserungen bei abwärtskompatiblen Spielen verfügbar

Mit der Xbox Series X und der Xbox Series S wird Microsoft im November zwei Varianten der Next-Gen-Konsole auf den Markt bringen.

Vor kurzem kündigte Microsoft offiziell die Xbox Series S als eine alternative, kleinere und vor allem günstigere Version der kommenden Next-Gen-Konsole der Redmonder an. Im Vergleich zur Xbox Series X wird man jedoch auf etwas Leistung verzichten müssen, was bereits von einigen Entwicklern skeptisch beäugt wurde.

Der geringere Arbeitsspeicher sorgt für Einschränkungen

Ihrer Aussage nach könnte der geringere Arbeitsspeicher zu Problemen führen, da man die hauseigenen Spiele sowohl für die Xbox Series S sowie die Xbox Series X optimieren muss. Nun ist ein weiteres Detail bestätigt worden, dass so manchem Käufer ein Haar in der Suppe sein könnte.

Nachdem Digital Foundrys John Linneman mitteilte, dass die Xbox Series S nicht in der Lage sein wird die Xbox One X-Verbesserungen der abwärtskompatiblen Xbox- sowie Xbox 360-Titel abzuspielen, bestätigte Microsoft diesen Umstand. Die Xbox Series S wird lediglich 8 GB RAM zu bieten haben, während die Xbox One X 9 GB RAM an Bord hatte. Aufgrund dessen werden die 4K-Verbesserungen der klassischen Spiele nicht mit der Xbox Series S umsetzbar sein.

Jedoch wird die Abwärtskompatibilität der Xbox Series S mit einem verbesserten Texturfilter, höheren und konstanteren Bildraten, schnelleren Ladezeiten und automatischem HDR daherkommen, wie ein Firmensprecher von Microsoft bestätigte. Das folgende Statement wurde gegenüber Video Games Chronicle abgegeben:

„Die Xbox Series X wurde entworfen, um die erschwinglichste Konsole der nächsten Generation zu sein und damit man Next-Gen-Spiele mit 1440p bei 60 fps spielen kann. Um die qualitativ hochwertigste Erfahrung der Abwärtskompatibilität zu liefern, die auch der ursprünglichen Intention des Entwicklers entspricht, nutzt die Xbox Series X die Xbox One S-Version der abwärtskompatiblen Spiele, während ein verbesserter Texturfilter, höhere und konstantere Bildraten, schnellere Ladezeiten und ein automatisches HDR angewandt werden.“

Die Xbox Series S wird ebenso wie die Xbox Series X am 10. November 2020 in den weltweiten Handel kommen. Während die Xbox Series X 499 Euro in der Anschaffung kosten wird, kann man sich die Xbox Series S bereits für 299 Euro nach Hause holen. Die Vorbestellungen werden ab dem 22. September 2020 möglich sein.

