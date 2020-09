Xbox Series S: Zu wenig RAM – Weiterer Entwickler meldet Bedenken an

Die Xbox Series S kommt mit weniger RAM und GPU-Leistung daher.

Im Laufe der Woche berichteten wir darüber, dass Remedys Senior Technical Producer Sasan Sepehr durchaus Probleme bei der Entwicklung von Spielen für die Xbox Series S sieht, was vor allem für die Optimierung gilt. Doch ist er nicht der einzige Entwickler, der schwierige Zeiten befürchtet.

Auch der bei id Software tätige Principal Engine Programmer Axel Gneiting meldete sich auf Twitter zu Wort. Probleme sieht er beim abgespeckten RAM, den die Xbox Series S zu bieten hat.

Nicht leicht zu kompensieren

„Diese RAM-Situation bei der Serie S hat mich sehr geärgert“, so Gneiting . „Sie ist nicht leicht zu kompensieren und zieht die Basisspezifikationen für die Multiplattform-Entwicklung der nächsten Generation ziemlich nach unten. Der RAM-Zuwachs war im Vergleich zur vorherigen Generation bereits gering, jetzt ist er fast nicht mehr vorhanden. RT-BVHs benötigen außerdem eine Menge Speicher obendrauf.“

Natürlich kann argumentiert werden, dass auch beim PC skaliert wird. Diesen Einwand hält Gneiting allerdings für weniger berechtigt und betitelte ihn gar als „Unsinn“.

„Jedes AAA-Spiel in den letzten zehn Jahren oder so wurde einmal erstellt, so dass es mit minimaler Spezifikation läuft. Hier und da die Sample-Zahlen für hohe Einstellungen ein wenig zu erhöhen, ist nicht das, was man mit mehr Leistung wirklich hätte tun können. Die minimalen Spezifikationen zählen“, so seine weiteren Worte.

Die offiziellen RAM-Angaben der beiden Konsolen sehen wir folgt aus.

Xbox Series X: 16GB GDDR6 RAM – 10GB @ 560 GB/s – 6GB @ 336 GB/s

Xbox Series S: 10GB GDDR6 RAM – 8GB @ 224GB/s – 2GB @ 56GB/s

Auch die PS5 kommt mit 16GB GDDR6-RAM daher, sodass die Xbox Series S bei der Entwicklung von Next-Gen-Spielen einen Flaschenhals darstellen könnte. Wie die Entwickler damit umgehen werden, erfahren wir in den kommenden Jahren.

Zum Thema

Auch Sony wird zwei Modelle der PS5 auf den Markt bringen – jedoch mit einem anderen Ansatz. Zwar wird bei der PS5 Digital Edition auf das Disk-Laufwerk verzichtet, doch kommt es beim Rest zu keinen Leistungsunterschieden. Wann die neue Konsole von Sony auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin unklar. Auch hinter dem Preis steht ein großes Fragezeichen.

