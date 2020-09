PS5 & Xbox Series X: Preise der Spiele steigen wohl auch bei WB Games

"Gotham Knights" erscheint 2021.

In den vergangenen Wochen wiesen mehrere Publisher beziehungsweise Entwickler darauf hin, dass sie mit Preiserhöhungen ihrer Spiele auf die gestiegenen Entwicklungskosten auf der PS5 und der Xbox Series X reagieren.

Zuletzt kündigte Sony Interactive Entertainment an, dass die hauseigenen First-Party-Produktionen auf der PlayStation 5 bis auf kleinere Ausnahmen wie „Spider Man: Miles Morales“ hierzulande mit 79,99 Euro zu Buche schlagen werden. Aktuellen Berichten zufolge wird auch WB Games nachziehen und die Spielepreise auf den Konsolen der neuen Generation erhöhen.

Erste WB Games-Titel mit erhöhten Preisen gelistet

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis liefert in diesen Tagen das Online-Sortiment von GameStop Italien. In diesem sind sowohl „Suicide Squad: Kill the Justice League“ als auch „Gotham Knights“ für die aktuellen Konsolen sowie die Systeme der nächsten Generation zu finden. Die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One können zum Preis von knapp 70 Euro vorbestellt werden.

Für die Xbox Series X- und PlayStation 5-Versionen hingegen werden jeweils knapp 75 Euro fällig. Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens WB Games beziehungsweise Warner Bros. Interactive Entertainment noch aussteht, können wir aufgrund der Angaben von GameStop Italien wohl davon ausgehen, dass die Spielepreise des Unternehmens in der nächsten Konsolen-Generation um etwa fünf Euro zulegen.

Zuletzt begründeten Publisher wie Take-Two Interactive die höheren Spielepreise auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 mit der Tatsache, dass die Preise von Konsolen-Titeln in den vergangenen 15 Jahren stabil blieben, während die Entwicklungskosten immer weiter stiegen.

Wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr die Standpunkte der Publisher nachvollziehen oder werden sich die steigenden Spielepreise auf euer Kaufverhalten auswirken? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Wccftech

