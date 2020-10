PS5: Batman und Mortal Kombat bald bei Sony? Pachter hält es für möglich

Michael Pachter hat sich mal wieder zu Wort gemeldet.

Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft hat laut der Einschätzung des Analysten Michael Pachter zwar keine großen Auswirkungen auf die Verkäufe der PS5. Doch glaubt er, dass eine vergleichbare Akquisition seitens Sony damit wahrscheinlicher wurde.

WB Games-Inhalte bald bei Sony?

In Betracht kommen würde die WB Games-Sparte (Warner Bros. Interactive Entertainment) von AT&T, auch wenn Pachter dieses Szenario bisher nicht für äußerst wahrscheinlich hielt. Sollte tatsächlich ein Deal ausgehandelt werden, wäre Sony kurzerhand im Besitz von Marken wie „Batman“ und „Mortal Kombat“.

„Ihre Übernahmen waren kleiner – wie die von Insomniac. Und das sind die Arten von Übernahmen, die ich erwarten würde“, so Pachter. „Ich denke, Sony ist in einer guten Position, um die Assets von Warner Bros. Interactive zu kaufen, sollten sie jemals wieder zum Verkauf stehen. Das hängt davon ab, ob AT&T sich entscheidet, sie zu verkaufen.“

Bei einer simplen Lizenzvergabe wäre es laut Pachter weniger wahrscheinlich, dass Exklusivverträge geschlossen werden, da das Unternehmen nicht die Absicht habe, sie auf eine Plattform zu beschränken.

„Aber wenn sie die unbefristeten Rechte an Batman oder Mortal Kombat verkaufen, denke ich, dass diese Assets für Sony ziemlich cool wären, um sie in ihre Produktpalette aufzunehmen. Sie haben es bereits mit Spider-Man gemacht, also wissen wir, dass sie an so etwas interessiert wären“, so Pachter weiter.

Der Analyst hätte dieses Szenario bisher nicht in Betracht gezogen, da bekannt wurde, dass WB vom Tisch sei. „Aber jetzt, wo Bethesda gerade für 7,5 Milliarden Dollar gekauft wurde, muss man davon ausgehen, dass AT&T denkt: Könnten wir 7 Milliarden Dollar bekommen?“, so die weitere Aussage.

Metal Gear und Final Fantasy haben weniger Einfluss

In der Vergangenheit wurde spekuliert dass Sony einzelne IPs von Drittherstellern kaufen könnte, wobei „Metal Gear“ und „Final Fantasy“ von mehreren Personen in Betracht gezogen wurden. Angesichts der engen Verbindung, die bereits mit PlayStation besteht, und der Tatsache, dass „Final Fantasy 16“ bereits als exklusiver PS5-Launch-Titel bestätigt wurde, klingt die Annahme gar nicht abwegig.

Jedoch ist Pachter der Ansicht, dass die beiden Marken aus verschiedenen Gründen keinen großen Wert besitzen: „Nun, Metal Gear ohne Kojima ist vielleicht nicht sehr viel wert. Und Final Fantasy, wann kam das letzte Exemplar heraus? 2016? Ich bin mir nicht sicher, ob sich da wirklich jemand interessiert. Ich denke, dass wir hier nur über ein paar Millionen Einheiten sprechen, das ist kein System-Seller.“

Zum Thema

In Japan ist das Interesse an diesen Marken in der Regel größer. Doch kaufen die dortigen Spieler ohnehin keine Xbox, „sodass sich Sony dort nicht wirklich Sorgen machen muss, zumal alle diese japanischen Spiele sowieso auf der PlayStation erscheinen werden“. Abschließend erklärte Pachter: „Ich glaube nicht, dass diese Assets viel wert sind.“

