Fall Guys: Sonic gesellt sich hinzu – Termin für das Kostüm

"Fall Guys: Ultimate Knockout" erhält Zuwachs. Sonic the Hedgehog gesellt sich als neue Spielfigur hinzu. Wie der blaue Igel im Battle-Royale-Hit aussieht, seht ihr in dieser Meldung.

Der nächste bekannte Charakter gesellt sich hinzu.

Devolver Digital und Mediatonic haben weitere Details zur zweiten Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ enthüllt. So wird Sonic the Hedgehog als neues Outfit den Weg in das Spiel finden.

Allzu lange müsst ihr auf den Neuzugang nicht warten. Denn schon am morgigen 14. Oktober 2020 soll die Bereitstellung des blauen Igels in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ erfolgen. Kaufen könnt ihr das Kostüm im Ingame-Store des Titels für zehn Kronen.

Keine Gameplay-Vorteile

Wird das Kostüm die Charaktere von „Fall Guys“ schneller machen? Natürlich nicht, da es rein kosmetischer Natur ist. Falls ihr sehen möchtet, wie Sonic im Look von „Fall Guys“ wirkt: Im folgenden Tweet sieht ihr ein entsprechendes Bild.

Sonic the Hedgehog costume coming to Fall Guys on Oct 14th (10 crowns) pic.twitter.com/iRnKBflZTS — Wario64 (@Wario64) October 12, 2020

Die „Fall Guys“-Entwickler von MediaTonic machten in den vergangenen Monaten mit mehreren Entwicklern gemeinsame Sache, um Themen-Outfits für den Battle Royale-Titel zu entwickeln. In der vergangenen Saison gab es eine Reihe von Outfits, die von Valve und Devolver Digital inspiriert wurden, darunter Chell aus „Portal“ und Mask aus „Hotline Miami“.

In der zweiten Staffel von „Fall Guys“ warten voraussichtlich weitere Kostüme auf euch, einschließlich eines potenziellen Ninja-Outfits. Die neue Season feierte in der vergangenen Woche Premiere. Das Gesamtthema ist ein wenig mittelalterlich. Einen Sneak-Peak-Trailer zu den Inhalten halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

„Fall Guys“ lässt Horden von Teilnehmern online gegeneinander antreten, bis nur ein Sieger übrig ist. Dabei kämpft ihr gegen bizarre Hindernisse, drängt euch durch Mitbewerber und überwindet die Gesetze der Physik. Mehr zu „Fall Guys“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

