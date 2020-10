PS5: Spiele und Zubehör vorbestellen – Übersicht

Wenige Wochen vor dem Launch der PS5 können zahlreiche Spiele vorbestellt werden. Eine Übersicht verrät, welche Games ihr bereits in den Warenkorb packen könnt.

Sony bringt zwei Konsolen auf den Markt - eine davon ohne Disk-Laufwerk, die Kunden auf Käufe im PlayStation Store beschränkt.

Die PS5 nähert sich der Veröffentlichung. Erscheinen wird die neue Konsole von Sony am 19. November 2020 in zwei Editions. Ein Spiel müsst ihr nicht zwingend kaufen, da für die ersten Gameplay-Erfahrungen das vorinstallierte „Astro’s Playroom“ genutzt werden kann. Dennoch kommen in den kommenden Wochen und Monaten mehrere PS5-Spiele auf den Markt, die bereits vorbestellt werden können. Nachfolgend haben wir eine kleine Übersicht für euch.

Zu beachten ist, dass viele der Games nicht gekauft werden müssen, sofern ihr im Besitz der PS4-Fassungen seid. Denn oft wird ein Gratis-Upgrade auf das PS5-Pendant angeboten. In der folgenden Übersicht haben wir nochmals die Hardware mit eingebunden, auch wenn einige Produkte momentan nicht vorbestellt werden können. Es besteht allerdings die Hoffnung, dass die Kontingente nochmals aufgestockt werden.

Vorbestellbare PS5-Spiele und Zubehör

Es wird oft teurer

Deutlich wird nach einem Aufruf der verlinkten Produkteinträge, dass Next-Gen-Spiele oft kostspieliger ausfallen. Mehre Publisher gaben in den vergangenen Monaten bekannt, dass sie für PS5- und Xbox Series X-Spiele ein paar Euro mehr verlangen werden. Auch Sony möchte viele der First-Party-Spiele zu Preisen verkaufen, die über die gewohnten 69,99 Euro hinausgehen.

Veröffentlicht wird die PS5 wie anfangs erwähnt am 19. November 2020. Ein Teil der gelisteten Games wird bereits am Launch-Tag der neuen Konsole, die abhängig vom, Modell 399,99 oder 499,99 Euro kosten wird, zur Verfügung stehen. In unserer Themen-Übersicht findet ihr weitere PS5 News.

