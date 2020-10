Assassin’s Creed Valhalla: Gold-Status verkündet – Rollenspiel kann pünktlich erscheinen

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint im November.

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“ geht die erfolgreiche Serie aus dem Hause Ubisoft in diesem Jahr in ihre nächste Runde.

Wie das französische Unternehmen kurz vor dem Start in das Wochenende bekannt gab, erreichte „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell den Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Arbeiten an dem Action-Rollenspiel erfolgreich abgeschlossen wurden. Somit kann „Assassin’s Creed Valhalla“ wie geplant im nächsten Monat für die Konsolen und den PC erscheinen.

Die Geschichte des Action-Rollenspiels dreht sich um den Protagonist Eivor, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. Zusammen mit den Wikingern brechen die Spieler in der Rolle von Eivor zu einem Raubzug auf und erkunden eine offene Welt vor der brutalen Kulisse des dunklen Zeitalters von England.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Unterstützungs-Features für Gelegenheitsspieler vorgestellt

„Überfalle deine Feinde, lasse deine Siedlung wachsen und weite deine politische Macht aus, um dir einen Platz unter den Göttern in Valhall zu verdienen“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 10. November 2020 für die PS4, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia.

Die PlayStation 5-Fassung folgt zum hiesigen Launch der Konsole am 19. November 2020.

We’re extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold! 🎺

On behalf of everyone working on the game, we can’t wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 16, 2020