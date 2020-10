PlayStation Store: Neues Wochenendangebot für Naughty Dog-Fans

Sony hat den Preis eines populären Spiels von Naughty Dog gesenkt. Am Wochenende bekommt ihr "The Last of Us Part 2" im PlayStation Store 29 Prozent günstiger.

"The Last of us Part 2" ist das neue Wochenendangebot.

Sony hat anlässlich des bevorstehenden Wochenendes ein neues Wochenendangebot freigeschaltet, das euch günstiger in den Besitz eines Blockbusters aus dem Hause Naughty Dog kommen lässt.

Im Preis reduziert wurde „The Last of Us Part 2“, das seit Mitte Juni im PlayStation Store verweilt. Statt der regulär fälligen 69,99 Euro bezahlt ihr einige Tage lang nur 49,69 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 29 Prozent gleichkommt.

The Last of Us Part 2 in der Übersicht:

Veröffentlicht am 18. Juni 2020

Metascore: 93

User-Score: 5.6

User-Score im PSN: 4,5/5

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PSN

Allzu viel Zeit solltet ihr euch nicht lassen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich nur um ein Wochenendangebot handelt, verschwindet es schon am 20. Oktober 2020. Danach werden im PlayStation Store die üblichen 69,99 Euro fällig.

Spielen könnt ihr „The Last of Us Part 2“ (PLAY3.de-Test) nach dem Launch der neuen Konsole auch auf der PS5. Denn der Titel unterstützt die Abwärtskompatibilität der Next-Gen-Hardware. Sony verweist darauf, dass das System auf die neuste Systemsoftware aktualisiert werden muss.

Weitere Deals im PlayStation Store

Auch das Angebot der Woche wartet auf euch. Falls ihr kein allzu großes Interesse an „NBA 2K21“ habt, könnten die Deals etwas für euch sein, die am vergangenen Mittwoch an den Start gingen. Im Angebot sind Spiele wie „Day Gone“ und Teile der „Resident Evil“-Reihe.

Zum Thema

Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft können sogar „kostenlos“ zuschlagen: Die PS Plus-Games für Oktober 2020 stehen zum Download bereit. Auch die PlayStation Now-Spiele des laufenden Monats wurden vor nicht allzu langer Zeit enthüllt.

