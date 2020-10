Call of Duty Black Ops Cold War: Kooperativer Horde-Modus „Zombies Onslaught“ erscheint zeitexklusiv für PS4 und PS5

Für "Call of Duty: Black Ops Cold War" erhalten PlayStation-Spieler ein weiteres Mal einen zeitexklusiven Spielmodus. In diesem Jahr liefern Activision, Treyarch und Raven Software den Zombies Onslaught-Modus.

Activision, Treyarch und Raven Software haben mit „Zombies Onslaught“ einen neuen Spielmodus für den kommenden First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ angekündigt. Dieser wird bis zum 1. November 2021 exklusiv auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 verfügbar sein.

Die Nacht der Untoten

Bei „Zombies Onslaught“ handelt es sich um einen kooperativen Mehrspielermodus für bis zu zwei Spieler, die sich auf den unterschiedlichen Multiplayer-Karten den Zombiehorden entgegenstellen müssen. Von offizieller Seite heißt es:

„In Zombies Onslaught erscheint ihr und ein weiterer Operator mit eurer selbst gewählten Ausrüstung an einem von mehreren Orten aus verschiedenen Multiplayer-Karten. Es handelt sich um die gleiche Ausrüstung, die ihr auch im traditionellen Zombies und Multiplayer tragt, komplett mit eurer bevorzugten Primärwaffe – sei es ein Maschinengewehr, ein schweres Scharfschützengewehr oder andere voll funktionstüchtige Waffen für die Zombiejagd.“

Daraufhin wird man von der Dark Aether-Sphäre in einem abgegrenzten Bereich der Karte eingesperrt, ehe die Zombies ihre Jagd beginnen. Wenn man die Zombies tötet, steigt die Macht der Sphäre, woraufhin sie sich über die Karte bewegt. Solange man sich in der Sphäre befindet, erleidet man keinen Schaden durch das Dark Aether, das sich außerhalb der Zone befindet. Jedoch werden nach und nach immer stärkere Feinde aufmarschieren, wobei die Zombies auch widerstandsfähiger, schneller und tödlicher werden.

Die Spieler müssen stets in Bewegung bleiben und sich mit der sicheren Zone über die Karte verschieben. Dabei sollte man auch schnell die Strategie der entsprechenden Umgebung anpassen, da manche Wellen auch Elitegegner mit sich bringen. Am Ende einer Runde wird man mit einem Bronze-, Silber- oder Gold-Rang ausgezeichnet, der von der Anzahl getöteter Elitegegner abhängt. Durch diesen kann man auch nützliche Belohnungen für den Zombies- oder den Multiplayer-Modus freischalten, wobei jede Saison neue Karten und Belohnungen eingeführt werden.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Battle.net). Die PlayStation 5-Fassung wird wiederum ab dem 19. November 2020 erhältlich sein. Ein erster Trailer stellt nochmal den Zombies Onslaught-Modus vor:

Quelle: PlayStation Blog

