PS5: 1440p-Support bestätigt? BenQ löscht Hinweis wieder

Die PS5 kommt in zweieinhalb Wochen auf den Markt.

Es gibt Spieler, die ein Interesse daran haben, die PS5 mit einer Auflösung von 1440p laufen zu lassen, da sie einen Monitor besitzen, der diese Auflösung nativ unterstützt.

Microsoft brachte den Support schon vor längerer Zeit auf die Xbox One S und Xbox One X, während die PS4 Pro bisher leer ausging. Auch im Fall der PS5 kam es bisher zu keiner offiziellen Bestätigung, dass die Konsole die 1440p-Auflösung unterstützt.

Hinweis wieder entfernt

Für Hoffnung sorgte in der vergangenen Woche der Monitor-Hersteller BenQ, der die QuadHD-Auflösung mit der PS5 in Verbindung brachte. Auf der Webseite des Unternehmens hieß es:

„Es wird in Bezug auf die neuen Konsolen und die Grafikkarten Ende 2020 zwar viel über 120 Hz gesprochen, aber lassen Sie uns realistisch sein. Das meiste davon gilt nicht für 4K, sondern eher für 1080p oder 1440p. Es wird eine weitere Generation erfordern, bevor 120 Bilder pro Sekunde in 4K für die Mehrheit der Spiele maßgebend sind. Wir gehen davon aus, dass die PS5 (und damit auch die meisten PC-Titel) in den nächsten Jahren feste 4K 60Hz liefern wird.

Wenn Sie an hohen Bildwiederholraten interessiert sind, sollten Sie vielleicht einen guten QHD-Spielmonitor in Betracht ziehen, da 1440p von der PS5 unterstützt wird – mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von 120Hz in dieser Auflösung.“

Aus nicht näher genannten Gründen wurde der zweite Teil der Aussage – und somit der Verweis auf den 1440p-Support der PS5 – wieder entfernt. Es liegt natürlich nahe, dass die Erwähnung ein simpler Fehler war oder die Auflösung noch nicht erwähnt werden soll, da sie erst mit einem Update auf die PS5 gebracht wird. Sobald sich Sony zu diesem Thema zu Wort meldet, lassen wir es euch wissen.

Der größte Teil der Spieler kann mit dem 1440p-Support ohnehin nicht allzu viel anfangen, da die Zahl der Fernseher mit nativer Unterstützung von 1440p sehr überschaubar ist. Es handelt sich vorrangig um eine Bildschirmauflösung, die für PC-Monitore verwendet wird.

Zum Thema

Doch natürlich gibt es Konsolenbesitzer, die Monitore zum Spielen verwenden, vor allem wenn sie ihre Konsolen in kleineren Räumen aufgestellt haben, die nicht viel Platz für einen großen Fernseher bieten. Spätestens in zwei Wochen können diese Spieler in Erfahrung bringen, welche Auflösungen die PS5 zum Launch tatsächlich unterstützt. Erscheinen wird die neue Sony-Hardware am 19. November 2020.

