Assassin’s Creed Valhalla: Neuer CGI-Trailer beleuchtet die Geschichte

"Assassin’s Creed Valhalla" erscheint im November 2020.

Zu den Titeln, mit denen der französische Publisher Ubisoft das diesjährige Weihnachtsgeschäft begehen wird, gehört unter anderem „Assassin’s Creed Valhalla“.

Kurz vor dem offiziellen Release stellte Ubisoft einen neuen CGI-Trailer bereit, der in Zusammenarbeit mit DDB Paris entstand und euch auf den nahenden Release des Action-Rollenspiels einstimmen soll. In den Mittelpunkt des neuesten Videos rücken die Handlung von „Assassin’s Creed Valhalla“ und die Geschichte des Protagonisten Eivor, der sich dauerhaft in den Königreichen Englands niederlassen will.

Schlüpft in die Rolle eines gefürchteten Wikingerkriegers

In „Assassin’s Creed Valhalla“ übernehmt ihr die Kontrolle über Eivor, einen Wikingerkrieger, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. „In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter“, so die Entwickler weiter.

Im neuesten Ableger der langlebigen Serie brecht ihr zu Raubzügen in Großbritannien auf, stellt eine eigene Siedlung auf die Beine und stellt euch neuen Minispielen wie den Wikinger-Raps. Nach und nach baut ihr dabei euren politischen Einfluss aus, um euch einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PS4, Stadia, die Xbox Series S und die Xbox Series X veröffentlicht. Die PS5 ist zum hiesigen Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020 an der Reihe.

