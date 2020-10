PS5: 28 hochauflösende Bilder zeigen Details und Zubehör

Der DualSense-Controller zählt zu den Highlights der PS5.

In drei Wochen können die ersten Spieler die PS5 in den Händen halten und die neue Hardware von allen Seiten betrachten. Das gilt zumindest für all jene, die beim recht holprigen Vorverkauf erfolgreich waren.

Allen anderen Interessenten bleibt nur der Blick auf Bilder, was Sony zum Anlass nahm, um einen neuen Schwung hochauflösender Impressionen zu teilen. Anschauen könnt ihr euch das Bildmaterial zur PS5 in der unten eingebundenen Galerie.

Die Hardware im Detail

Welchen optischen Eindruck die PlayStation 5 macht, ist seit Monaten bekannt. Mit den neuen Bildern geht Sony mehr ins Detail, was nicht zuletzt für das Zubehör gilt. In Großaufnahme seht ihr mehrere Bestandteile der neuen Hardware, darunter die Medientasten der Fernbedienung, die Tasten und adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sowie die Linse der PS5-Kamera. Auch die kleinen PlayStation-Symbole auf der Rückseite der Seitenverkleidung sind zu erkennen.

Auf weiteren Bildern seht ihr die Hardware in der kompletten Form, darunter die PS5 in der liegenden und stehende Position. Wie ihr diese im heimischen Wohnzimmer ändern könnt, erfahrt ihr in einem vorangegangenen Guide. Um ein wenig zu spoilern: Ihr müsst den Standfuss, der zum Lieferumfang gehört, an einer anderen Stelle montieren.

Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020. Schon vor Wochen erfolgte im Zuge der Vorbestellungen ein Ausverkauf. Jüngste Meldungen legen nahe, dass die Konsole Mitte November nicht in den Regalen der stationären Händler liegen wird. In Verbindung gebracht wurde die eingeschränkte Verfügbarkeit unter anderem mit den COVID-19-Pandemie.

Zum Thema

Unabhängig davon ist Sony zuversichtlich, dass der PS5-Launch erfolgreich wird. Das Unternehmen verwies sogar darauf, dass das Lineup verglichen mit den Launch-Spielen der PS3 und PS4 spürbar verbessert werden konnte. Letztendlich geht der PS5-Hersteller davon aus, dass die neue Konsole den Erfolg der PlayStation 4 nochmals übertreffen kann. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend haben wir die neuen Bilder für euch eingebettet:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5