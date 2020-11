Fall Guys: Schnappt euch das zeitlich begrenzte Godzilla-Kostüm

Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für die PS4 und den PC verfügbar.

Vor wenigen Wochen startete die zweite Season des beliebten Party-Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Ergänzend dazu kündigten die Entwickler von Mediatonic an, dass ihr ab sofort die Möglichkeit habt, euch ein weiteres zeitlich begrenztes Kostüm für euren Charakter zu sichern. Hierbei haben wir es mit einem Godzilla-Outfit zu tun, das ihr euch zum Preis von zehn Goldenen Kronen sichern könnt. Da wir es hier wie gesagt mit einem zeitlich begrenzten Angebot zu tun haben, solltet ihr euch jedoch nicht allzu viel Zeit lassen.

„Es gibt viele Parallelen zwischen dem mächtigen Godzilla und einem durchschnittlichen Fall Guy; Sie sind beide hart umkämpft, sie kämpfen auf einer internationalen Bühne mit unglaublich hohen Einsätzen, sie stehen immer wieder auf, nachdem sie niedergeschlagen wurden, und laut besorgniserregenden Berichten aus unseren Social-Media-Kanälen sind sie beide viel größer als erwartet“, so die Entwickler zum neuen Kostüm.

Zum Thema: Fall Guys: Season 2 gestartet – Patch 1.09 mit diversen Neuerungen verfügbar

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und wurde passend zum Start der zweiten Season im vergangenen Monat mit dem Update auf die Version 1.09 versehen. Dieses brachte verschiedene neue Inhalte wie die vier Levels „Knight Fever“, „Wall Guys, „Egg Siege“ und „Hoopsie Legends“ oder Namensschilder für euren Charakter mit sich.

Happy #GodzillaDay to @TOHO_GODZILLA!

To celebrate, he's stomped his way into Fall Guys!

Yours for 10 👑!

🕵️ There may be some leaks of other things in this video… lol oops pic.twitter.com/JqGf5tBc7z

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 3, 2020