CoD Black Ops Cold War: PS5 vs Xbox Series X im Performance-Test von Digital Foundry

"Call of Duty Black Ops Cold War" zählt zu den ersten Spielen der PS5 und Xbox Series X.

Digital Foundry hat sich dem Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“ angenommen und die New-Gen-Fassungen des Activision-Titels miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass „Cold War“ zusammenfassend betrachtet weder auf der PS5 noch auf der Xbox Series X eine deutlich bessere Performance zeigt.

Während im Normalmodus mit 60 Bildern pro Sekunde auf beiden Konsole ein vergleichbares Ergebnis erzielt wird, kann die Xbox Series X bei aktiviertem Raytracing punkten. Auf der PS5 kommt es in diesem Modus hin und wieder zu deutlichen Framerate-Einbrüchen.

Im 120-FPS-Modus sind die Rollen wieder vertauscht. Hier liefert die PS5 eine bessere Performance, während die Xbox Series X vom VRR-Support profitiert. Das zuletzt genannte Feature, das Bildstörungen wie Tearing verhindern kann, wird auf der PS5 mit einem Update nachgereicht

Zusammengefasst lässt sich sagen:

Normalmodus mit 60 Bildern pro Sekunde: Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X bieten im Wesentlichen die gleiche Performance.

RT 60-FPS-Modus: Die Xbox Series X bietet eine bessere Performance als die PS5.

120-FPS-Modus: Die PS5 hat eine etwas bessere Performance, wobei die Xbox Series X vom VRR-Support profitiert, wenn der Monitor bzw. das Fernsehgerät kompatibel sind.

Auch die Xbox Series S wird im Video von Digital Foundry thematisiert. Aufgrund der deutlichen Leistungsunterschiede müssen natürlich mehr Abstriche hingenommen werden.

Ähnliche Ergebnisse bei anderen Spielen

Ähnliche Tests zu Spielen wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Devil May Cry 5“ und „DiRT 5“ machten in den vergangenen Tagen deutlich, dass die Xbox Series X ihren theoretischen Leistungsvorteil noch nicht ausspielen kann. Spekulationen zufolge sind die Entwicklertools nicht auf dem finalen Stand, was in den kommenden Monaten zu Verbesserungen führen sollte.

Bei einigen Spielen müssen die Entwickler mit Updates nachlegen und Bugs aus dem Spiel entfernen, da sie einen negativen Einfluss auf die Performance haben. „Es ist nicht das Endergebnis“, betonten beispielsweise die Entwickler von „DiRT 5“. Man habe bereits ein Update in Arbeit, das viele der Probleme im Testvideo korrigiert. „Wir haben auch große Pläne zur Unterstützung nach dem Launch, also bleibt bitte dran“, so die weiteren Worte.

